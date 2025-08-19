mercoledì, Agosto 20, 2025
23.2 C
Milano

Fondatori: Gilberto Oneto, Leonardo Facco, Gianluca Marchi

type here...
Esteri

Elezioni presidenziali: in Bolivia sparisce il “socialismo del XXI secolo”

By Leonardo
0
28

Da leggere

Leonardo
Leonardo

di LEONARDO FACCO

Evo Morales e la sua cricca “bolivariana” hanno preso una legnata senza precedenti. Dopo quasi vent’anni al potere, il Movimento al Socialismo (Mas), estrema sinistra, ha subito una sconfitta storica nelle urne, secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale supremo elettorale, dopo le elezioni di domenica scorsa.

Riporta l’Ansa: “Completamente lacerato tra i gruppi dell’ex presidente Evo Morales e dell’attuale capo di Stato, Luis Arce, il Mas è imploso. Eduardo del Castillo, sostenuto da Arce, ha ottenuto il 3,2% delle preferenze. Il candidato di sinistra più votato è stato il presidente del Senato, Andrónico Rodríguez, che si proponeva come una figura di conciliazione in seno al movimento progressista, fischiato e preso a sassate davanti al seggio elettorale, ha ottenuto l’8,1%”.

I risultati ufficiali parziali confermano che saranno un senatore di centrodestra e un ex presidente di destra a contendersi la presidenza della Bolivia dopo il primo turno delle elezioni di domenica, che segna la fine di due decenni di governo di sinistra. Il senatore Rodrigo Paz è in testa a sorpresa con il 32,15% delle preferenze davanti all’ex presidente di destra Jorge ‘Tuto’ Quiroga con il 26,87% dei voti. Terzo l’imprenditore Samuel Doria Medina (19,86%), che appoggerà Paz. Solo quarto il principale candidato di sinistra, Andronico Rodríguez appunto.

Come commentare questo risultato? Evo Morales e il suo partito politico hanno installato in Bolivia il malefico “socialismo del XXI secolo”, di matrice venezuelana. Durante i suoi governi si sono dedicati a espropriare tutti gli stranieri che avevano investito in Bolivia, come fecero i comunisti dei Castro, i Chávez, i Maduro e i Kirchner in Argentina.

Nessuno ha fatto investimenti durante l’era di Morales & Co. e il paese ha visto collassare tutta la sua infrastruttura per l’estrazione del gas. Non possono più esportare nulla. La distruzione di YPFB è simile a quella di PDVSA in Venezuela. Nonostante dispongano di litio, non ne estraggono neppure un grammo perché nessuna impresa straniera è entrata nella terra comunista di Evo.

Evo Morales e la sua banda hanno bruciato tutte le riserve della Banca Centrale, come i comunisti precedenti. Peggio han fatto solo i Kirchner in Argentina, che hanno lasciato riserve negative nella BCRA e un deficit del 10% (oggi risanato da Milei).

La Bolivia ha già inflazione alta (Il dato medio per il primo semestre del 2025 si attesta a 15,53%), controlli valutari, mercato nero, scarsità di carburante, medicinali e alimenti, come accade in qualsiasi economia comunista. Un venezuelano, un cubano o qualunque argentino sa cosa significhi avere un comunista al potere. Un collasso sociale, esattamente come ogni paese comunista da sempre a questa parte. Ennesima lezione che si ripete.

Su cosa accadrà ora, meglio attendere, prima di giudicare.

Previous article
Le banche centrali non prevengono le crisi finanziarie né controllano l’inflazione

Correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articoli recenti

Miglioverde è un giornale fondato da Gilberto Oneto, Leonardo Facco, Gianluca Marchi. Ti raccontiamo l'indipendentismo, la lotta e i sacrifici dei popoli e degli individui, la storia e le ragioni della libertà.

Webdesign by Giacomo Zamagni

Commenti recenti

Mago G. on Perchè non sorteggiare la classe dirigente?
Leonardo on Il “potere economico” è semplicemente il diritto, in libertà, di rifiutare di effettuare uno scambio

Categorie popolari

Esteri2209Economia1738Contro Potere1712Cronaca668Covid & Tirannia439Cultura410

Scelti per te