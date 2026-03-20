Guerra in Iran: tutte le conseguenze economiche globali

di GEPPO CIATTI

Dall’inizio del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio 2026, l’impatto economico è stato rapido, diffuso e strutturale. Non si tratta di una crisi locale, ma di uno shock globale che coinvolge energia, inflazione, mercati finanziari e commercio internazionale.

1. Shock energetico globale

La prima e più immediata conseguenza è stata l’impennata dei prezzi energetici.

Il petrolio è passato da circa 70 dollari a oltre 100–110 dollari al barile

In alcune fasi ha sfiorato i 120 dollari , con aumenti fino al 50% dall’inizio del conflitto

, con aumenti fino al Il gas naturale ha registrato forti rialzi, soprattutto in Europa

La causa principale è il blocco (anche parziale) dello Stretto di Hormuz, da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale .

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, siamo di fronte alla più grave crisi energetica della storia moderna.

2. Inflazione globale in aumento

L’aumento dei prezzi dell’energia si è rapidamente trasmesso all’economia reale:

L’FMI prevede un aumento significativo dell’inflazione globale

Crescono anche i prezzi alimentari, per via di fertilizzanti e trasporti più costosi

In Europa si parla apertamente di rischio stagflazione (inflazione + bassa crescita)

In Italia, ad esempio:

energia e gas potrebbero costare alle imprese quasi 10 miliardi in più nel 2026

carburanti già in forte aumento

3. Turbolenze nei mercati finanziari

I mercati hanno reagito con forte volatilità:

Borse in calo generalizzato

Valute europee in indebolimento rispetto al dollaro

Fuga verso beni rifugio (oro, dollaro)

Le banche centrali hanno sospeso politiche espansive:

stop ai tagli dei tassi

maggiore prudenza monetaria

4. Rischio recessione

L’aumento del costo dell’energia sta alimentando timori di recessione:

se il petrolio raggiungesse stabilmente 130–140 dollari , il rischio recessivo diventerebbe elevato

, il rischio recessivo diventerebbe elevato la crescita globale potrebbe ridursi sensibilmente

Il sistema economico resta resiliente, ma molto dipende dalla durata del conflitto.

5. Crisi nei trasporti e nel commercio

La guerra ha colpito anche le catene logistiche:

traffico marittimo nel Golfo quasi paralizzato

attacchi a petroliere e porti

aumento dei costi assicurativi e dei noli

Questo ha generato:

ritardi nelle forniture

aumento dei costi industriali

interruzioni nelle esportazioni energetiche

6. Effetti settoriali

Alcuni settori risultano particolarmente colpiti:

Industria e chimica → dipendenti dall’energia

→ dipendenti dall’energia Agroalimentare → fertilizzanti e trasporti più costosi

→ fertilizzanti e trasporti più costosi Aviazione e logistica → aumento carburanti

Al contrario, altri settori beneficiano della crisi:

compagnie energetiche

esportatori di GNL (soprattutto USA), con potenziali extra-profitti fino a 170 miliardi di dollari

7. Ridisegno degli equilibri globali

La guerra sta producendo effetti geopolitici di lungo periodo:

rafforzamento dei paesi esportatori di energia

indebolimento delle economie importatrici (Europa, Asia)

crescente peso di USA e Russia nei mercati energetici

In parallelo:

accelerazione delle politiche su rinnovabili e nucleare

ritorno a fonti energetiche alternative, anche più inquinanti

8. Scenario futuro