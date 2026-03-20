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Guerra in Iran: tutte le conseguenze economiche globali

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di GEPPO CIATTI

Dall’inizio del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio 2026, l’impatto economico è stato rapido, diffuso e strutturale. Non si tratta di una crisi locale, ma di uno shock globale che coinvolge energia, inflazione, mercati finanziari e commercio internazionale.

1. Shock energetico globale

La prima e più immediata conseguenza è stata l’impennata dei prezzi energetici.

  • Il petrolio è passato da circa 70 dollari a oltre 100–110 dollari al barile
  • In alcune fasi ha sfiorato i 120 dollari, con aumenti fino al 50% dall’inizio del conflitto
  • Il gas naturale ha registrato forti rialzi, soprattutto in Europa
  • La causa principale è il blocco (anche parziale) dello Stretto di Hormuz, da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale .

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, siamo di fronte alla più grave crisi energetica della storia moderna.

2. Inflazione globale in aumento

L’aumento dei prezzi dell’energia si è rapidamente trasmesso all’economia reale:

  • L’FMI prevede un aumento significativo dell’inflazione globale
  • Crescono anche i prezzi alimentari, per via di fertilizzanti e trasporti più costosi
  • In Europa si parla apertamente di rischio stagflazione (inflazione + bassa crescita)

In Italia, ad esempio:

  • energia e gas potrebbero costare alle imprese quasi 10 miliardi in più nel 2026
  • carburanti già in forte aumento

3. Turbolenze nei mercati finanziari

I mercati hanno reagito con forte volatilità:

  • Borse in calo generalizzato
  • Valute europee in indebolimento rispetto al dollaro
  • Fuga verso beni rifugio (oro, dollaro)

Le banche centrali hanno sospeso politiche espansive:

  • stop ai tagli dei tassi
  • maggiore prudenza monetaria

4. Rischio recessione

L’aumento del costo dell’energia sta alimentando timori di recessione:

  • se il petrolio raggiungesse stabilmente 130–140 dollari, il rischio recessivo diventerebbe elevato
  • la crescita globale potrebbe ridursi sensibilmente

Il sistema economico resta resiliente, ma molto dipende dalla durata del conflitto.

5. Crisi nei trasporti e nel commercio

La guerra ha colpito anche le catene logistiche:

  • traffico marittimo nel Golfo quasi paralizzato
  • attacchi a petroliere e porti
  • aumento dei costi assicurativi e dei noli

Questo ha generato:

  • ritardi nelle forniture
  • aumento dei costi industriali
  • interruzioni nelle esportazioni energetiche

6. Effetti settoriali

Alcuni settori risultano particolarmente colpiti:

  • Industria e chimica → dipendenti dall’energia
  • Agroalimentare → fertilizzanti e trasporti più costosi
  • Aviazione e logistica → aumento carburanti

Al contrario, altri settori beneficiano della crisi:

  • compagnie energetiche
  • esportatori di GNL (soprattutto USA), con potenziali extra-profitti fino a 170 miliardi di dollari

7. Ridisegno degli equilibri globali

La guerra sta producendo effetti geopolitici di lungo periodo:

  • rafforzamento dei paesi esportatori di energia
  • indebolimento delle economie importatrici (Europa, Asia)
  • crescente peso di USA e Russia nei mercati energetici

In parallelo:

  • accelerazione delle politiche su rinnovabili e nucleare
  • ritorno a fonti energetiche alternative, anche più inquinanti

8. Scenario futuro

  • Gli analisti individuano tre scenari principali:
  • Conflitto breve → impatto temporaneo
  • Escalation prolungata → petrolio sopra 110$, inflazione e crisi
  • Shock sistemico → crisi energetica globale e recessione
  • Conclusione
  • La guerra in Iran ha già prodotto uno dei più forti shock economici degli ultimi anni.
  • Energia, inflazione, mercati e commercio globale sono entrati in una fase di instabilità strutturale. Il vero fattore decisivo resta la durata del conflitto: più si prolunga, più il rischio è quello di una crisi economica globale paragonabile – se non superiore – a quelle degli anni ’70 o del post-Ucraina.
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