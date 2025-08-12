No all’aumento di spesa e deficit: discorso storico del presidente argentino

di JAVIER MILEI

Buonasera a tutti, cari argentini. Come tutti sapete, questo governo ha assunto la presidenza della nazione con un mandato economico chiaro: porre fine all’inflazione e creare le condizioni affinché l’Argentina possa crescere in modo sostenuto nel tempo. Come vi dissi alcuni mesi fa, quando annunciammo l’uscita dal CEPO Cambiario, siamo venuti a risanare l’economia dalle fondamenta, senza scorciatoie né gradualismi, e l’unico modo per raggiungere questo obiettivo è attraverso l’ordine fiscale, monetario e valutario. Dopo un anno e mezzo di sforzi, il nostro programma sta iniziando a dare i primi risultati. L’inflazione è crollata, passando da un tasso annuo del 300% al momento del nostro insediamento a un tasso annuo del 25%, e sta per scomparire entro la metà dell’anno prossimo. Abbiamo tirato fuori dalla povertà più di 12 milioni di persone, di cui oltre 2,5 milioni sono giovani, e l’indigenza è scesa dal 20,2% al 7,3%.

Questo significa che circa 6 milioni di persone che non avevano abbastanza per mangiare oggi possono farlo. Inoltre, i salari del settore privato stanno costantemente superando l’inflazione da aprile dell’anno scorso. Questi sono alcuni dei nostri primi risultati, ma ciò non significa che tutti i problemi ereditati siano già risolti, perché non si può riparare in due anni ciò che è stato distrutto in quasi un secolo. Per questo, invece di alimentare false illusioni negli argentini, abbiamo scelto di essere sinceri, dicendo quanto sarebbe stato duro il cammino e restando fermi nel percorrerlo, consapevoli che nulla di prezioso nella vita si ottiene dall’oggi al domani. Oggi voglio iniziare ringraziandovi ancora una volta per il vostro sostegno alla direzione che abbiamo tracciato e chiedendovi di non lasciarvi ingannare da coloro che hanno già portato il paese nel baratro da cui stiamo cercando di uscire. Nell’ultimo mese abbiamo assistito a un nuovo spettacolo deplorevole nella politica argentina.

Il Congresso della Nazione ha promosso un insieme di leggi volte a distruggere il surplus fiscale, che ci è costato tanto sacrificio a tutti noi argentini e che è la pietra angolare per garantire che la ripresa economica sia sostenibile nel tempo e si trasformi in una crescita autentica. Usando cause nobili come scusa, approvano leggi che inevitabilmente porterebbero al fallimento nazionale. I progetti approvati dal Congresso, se sommati, che includono il ripristino della moratoria previdenziale, l’aumento dello stipendio degli insegnanti e le prestazioni per la disabilità, tra gli altri, rappresentano una spesa annualizzata di quasi il 2,5% del PIL.

Questo implicherebbe un aumento della spesa pubblica equivalente a un’IPF all’anno o, in altre parole, un indebitamento aggiuntivo di oltre 300 miliardi di dollari o un incremento del debito dello Stato nazionale del 70%. Può sembrare una pretesa nobile, ma quando non ci sono i soldi, non si tratta altro che di un inganno demagogico da parte della politica, che considera i cittadini degli idioti. Ma purtroppo non si tratta di garantire migliori entrate ai pensionati, agli insegnanti o ai disabili. Si tratta di potere. Si tratta di una classe politica che due anni fa ha perso il potere e farà qualsiasi cosa per recuperarlo, senza curarsi se ciò comporta distruggere la stabilità che ci è costata tanto raggiungere. Per me sarebbe facile assecondare qualsiasi iniziativa del Congresso, aumentare la spesa e disinteressarmi delle conseguenze future, come hanno fatto i presidenti precedenti. Sarebbe persino vantaggioso politicamente, perché molti elettori avrebbero più soldi in tasca nei mesi precedenti le elezioni nazionali.

Ma il mio compito come presidente non è fare ciò che mi conviene in termini di potere, bensì garantire il benessere presente e futuro dei 47 milioni di argentini. Non sono qui per cercare scorciatoie, ma per voltare pagina nella nostra storia di declino. Il mio compito non è sembrare buono, ma fare il bene, anche se ciò comporta essere definito crudele. Correggere un’ipotetica ingiustizia presente al costo di svendere ancora una volta il nostro futuro è, in realtà, fare il male. Ma prima è importante spiegare perché aumentare la spesa pubblica è un atto distruttivo.

Quando uno Stato spende più di quanto incassa e non può indebitarsi o aumentare le tasse, ricorre all’emissione monetaria per finanziare le sue spese. Questo non è altro che aggiungere denaro inventato alla massa monetaria esistente nell’economia, il che genera inflazione. Da qui deriva che l’inflazione è sempre e ovunque un fenomeno monetario causato dall’eccesso di offerta di denaro, sia per un aumento dell’offerta, sia per una diminuzione della domanda, o entrambe, il che porta alla perdita del potere d’acquisto del denaro.

Questo significa un aumento del livello dei prezzi. Se l’inflazione non fosse direttamente legata alla quantità di denaro in un’economia, potremmo tranquillamente stampare banconote per tutti e abolire la povertà per legge. La dura realtà è che emettere denaro non crea ricchezza, ma la distrugge, perché riduce il valore del denaro già in circolazione, il denaro che si trova nelle tasche di ogni argentino. Perché? Perché la quantità di beni e servizi che quel denaro può acquistare rimane la stessa, il che significa che ci sono più pesos per ogni bene e servizio disponibile. A questo furto diamo il nome di inflazione. Chi ha vissuto le iperinflazioni sa bene che avere più banconote non significa poter comprare più cose. In questo modo, si sottrae potere d’acquisto ai settori più vulnerabili, che non possono difendersi da questo abuso. Ciò che rende questo fenomeno così difficile da identificare e così attraente per i politici è che opera con un ritardo di 18-24 mesi, dissociando le cause dai loro effetti.

In linea con questo, noi abbiamo fissato la quantità di denaro un anno fa, il che farà sì che l’anno prossimo l’inflazione scompaia completamente. Inoltre, ciò che rende l’inflazione così allettante è che non si distribuisce equamente in tutta la società, generando disuguaglianze a favore della politica. In altre parole, poiché la Banca Centrale non deposita direttamente il denaro emesso nelle tasche di ogni argentino, i pesos di tutti si svalutano allo stesso modo, ma chi emette il denaro può spenderlo prima che i prezzi vengano influenzati dal fenomeno inflazionistico. In pratica, chi distribuisce, come sempre accade con la politica, si tiene la parte migliore. Questo si chiama effetto Hume-Cantillon. Allo stesso tempo, chi nega che l’inflazione sia un fenomeno monetario spesso si giustifica dicendo che il valore del dollaro determina i prezzi dell’economia e che un aumento del dollaro causerebbe un aumento di tutti i prezzi per sempre. Ma questo è falso. Quando la base monetaria è fissa, se per qualche motivo si verifica un cambiamento nella composizione della domanda a favore di un bene A a scapito di un bene B, il prezzo di A aumenterà e, di conseguenza, anche la spesa per il bene A, il che ridurrà inevitabilmente la spesa per il bene B e, quindi, il suo prezzo. Pertanto, l’aumento del prezzo di A è compensato dalla diminuzione del prezzo di B, e il livello generale dei prezzi non cambia; si verifica semplicemente un cambiamento nei prezzi relativi. L’unico modo per avere inflazione è che la Banca Centrale, per evitare la caduta del prezzo di B, emetta denaro, facendo salire il prezzo di A più che proporzionalmente e causando inflazione. Questo significa che senza un’espansione monetaria, o in altre parole, con una base monetaria fissa, il livello dei prezzi non varia. Per questo, una volta eliminati i ritardi delle emissioni monetarie passate, le fluttuazioni del dollaro, delle patate o delle carote non dovrebbero avere un impatto sul livello generale dei prezzi e, quindi, sul tasso di inflazione.

Bisogna ripeterlo ancora e ancora: l’unica relazione causale esistente è quella tra la quantità di denaro e il livello dei prezzi. Non esiste una relazione causale tra il tasso di cambio e il livello dei prezzi. La quantità di denaro determina i prezzi, e se la manteniamo costante, una volta eliminati i ritardi delle politiche monetarie ereditate dal disastro della gestione precedente, l’inflazione sarà solo un brutto ricordo del passato. Oggi il Congresso della Nazione sta promuovendo spese senza spiegare la loro fonte di finanziamento e senza preoccuparsi se questa comporti o meno la stampa di denaro. Così facendo, non propone altro che più tasse che distruggono la crescita economica, più debito che causa un genocidio contro i giovani, i nostri figli, i nostri nipoti e le generazioni future, o più inflazione che colpisce specialmente i settori più vulnerabili che dicono di difendere. Ovviamente, in regimi di alta inflazione, gli stipendi di deputati e senatori aumentano al ritmo dell’inflazione e non perdono potere d’acquisto, quindi non subiscono in prima persona le conseguenze della loro stessa responsabilità. Per questo, per loro è politicamente conveniente presentarsi come difensori degli svantaggiati, perché non riconoscono né soffrono le conseguenze dirette delle politiche che promuovono, che generano inflazione e distruggono il potere d’acquisto della gente.

Questa pratica definisce appieno la casta politica ed è qualcosa che politici di ogni tipo hanno fatto nel corso della storia. Come disse Sun Tzu più di due millenni fa, il governante codardo è capace di dare fuoco al proprio paese pur di regnare sulle sue ceneri. Ed è esattamente ciò che il Congresso sta cercando di fare con i suoi continui attacchi all’equilibrio fiscale. Non a caso siamo il primo governo in 123 anni ad avere un deficit zero dopo il pagamento degli interessi. È paradossale che la figura del Parlamento sia stata originariamente concepita per proteggere il patrimonio dei suoi rappresentati dalle grinfie del potere esecutivo. Per questo, durante le rivoluzioni americane, era popolare la frase “no taxation without representation”. In una repubblica sana, l’esecutivo propone le tasse da riscuotere e il parlamento, in rappresentanza del popolo, decide se accettarle o meno per difendere gli interessi dei suoi rappresentati. È assurdo che qui sia proprio il parlamento a voler aumentare la spesa, il che implica maggiori tasse e quindi attenta ai redditi dei suoi rappresentati, un vero mondo alla rovescia. Quanto siamo lontani oggi da quell’ideale, che consideriamo normale, che il Congresso ci imponga la grande tassa non legiferata che è l’inflazione? Per questo motivo, e di fronte ai continui tentativi del Congresso della Nazione di sabotare il programma economico del governo e la prosperità degli argentini, voglio annunciarvi che nei prossimi giorni prenderemo due misure per blindare il deficit zero e la politica monetaria di questo governo. In primo luogo, lunedì firmerò un’istruzione al Ministero dell’Economia della Nazione per vietare che il Tesoro finanzi la spesa primaria con l’emissione monetaria.

Il Tesoro Nazionale, con questo atto, non potrà richiedere denaro in prestito alla Banca Centrale per finanziare le sue spese. Questa è una misura che, sebbene già applicata in pratica, oggi stiamo formalizzando. In secondo luogo, nei prossimi giorni invierò un progetto di legge al Congresso per penalizzare l’approvazione di bilanci nazionali che incorrano in un deficit fiscale. Questo progetto stabilisce una regola fiscale rigorosa che obbliga il settore pubblico nazionale a ottenere un risultato finanziario in pareggio o in surplus. Ogni nuova spesa o riduzione di entrate che influisca su questo risultato dovrà comportare un taglio nella stessa proporzione. Ogni nuovo peso che vogliono spendere deve avere un nome e un cognome: devono dire da dove viene e a chi lo tolgono. Inoltre, stabilirà una sanzione penale per i legislatori e i funzionari che non rispettano queste nuove regole fiscali. Queste misure possono sembrare astratte, ma permettetemi di spiegarvi cosa accadrebbe se dovessimo ratificare le leggi che oggi il Congresso celebra. Essendo il paese con il peggior storico di default degli ultimi 100 anni, non abbiamo ancora accesso ai mercati internazionali del credito. Per questo, ci sarebbe praticamente impossibile contrarre debiti per finanziare le spese correnti che il Congresso sta approvando. Pertanto, dovremmo finanziare tutte queste spese con l’emissione monetaria o aumentando le tasse esplicite. Gli argentini sanno già cosa accadrebbe se finanziassimo queste spese con l’emissione monetaria.

Lo abbiamo visto pochi anni fa: si formerebbe un effetto valanga simile a quello che abbiamo vissuto nel 2023, quando l’inflazione ha raggiunto un ritmo dell’1,5% giornaliero e la vita di tutti noi era un caos in cui non sapevamo quanto valessero le cose né come proteggere il nostro potere d’acquisto di fronte all’aumento continuo dei prezzi. Questo è solo il ricordo più recente, ma abbiamo vissuto diverse esperienze simili che hanno distrutto la nostra economia. Negli ultimi 100 anni abbiamo tolto 13 zeri alla nostra moneta e cambiato il suo nome cinque volte, cercando di ricominciare da zero. Eppure, il risultato finale di ogni nuova avventura è stato lo stesso: iperinflazione, aumento della povertà ed esplosione sociale. In definitiva, una nuova crisi. Se invece di ricorrere all’emissione monetaria aumentassimo le tasse, dovremmo reintrodurre le ritenute, l’ “Impuesto País”, l’imposta sui trasferimenti immobiliari, annullare gli aggiornamenti degli importi dell’imposta sul reddito, aumentare l’imposta sui beni personali, alzare le tariffe su innumerevoli prodotti, rendendo la vita degli argentini più costosa, e reintrodurre tutte le tasse che abbiamo ridotto negli ultimi due anni.

Il problema è che aumentare le tasse distrugge il potenziale di crescita economica, il che si traduce in meno posti di lavoro e salari più bassi, impoverendo tutti. Inoltre, la diminuzione dell’attività economica ridurrebbe anche il livello di raccolta fiscale, facendo sì che lo Stato disponga di sempre meno denaro per far fronte proprio alle sue obbligazioni, come le pensioni o le prestazioni per la disabilità. E anche così, i soldi non basterebbero per coprire tutte queste spese che il Congresso pretende di imporci.Questo ci costringerebbe inevitabilmente a tornare a stampare denaro e, di conseguenza, l’inflazione, invece di diminuire ogni mese, inizierebbe ad aumentare ogni mese fino a sfociare in una nuova iperinflazione. In altre parole, approvare tutti questi progetti del Congresso significherebbe nient’altro che tornare indietro nel tempo, alla Argentina del passato, dell’impoverimento e della decadenza. Significherebbe buttare via tutto il sacrificio che noi argentini abbiamo fatto in quest’anno e mezzo, ipotecando il futuro. Un affare solo per i politici.

Voglio essere molto chiaro su una cosa: non c’è alcuna possibilità che io permetta che ciò accada. Non torneremo indietro, non torneremo al passato, non torneremo sulla via della decadenza. E al Congresso dico: se volete tornare indietro, dovrete trascinarmi via con la forza. Argentini, non possiamo continuare a fare sempre la stessa cosa e aspettarci risultati diversi. Se vogliamo che l’inflazione continui a scendere, che la povertà continui a ritirarsi, che i redditi aumentino, che il tenore di vita degli argentini migliori, allora non possiamo ripetere le stesse ricette che ci hanno portato al fallimento e pretendere che, magicamente, questa volta funzionino. Non funzionerà. La politica economica del Partito dello Stato serve solo ai politici, non agli argentini onesti. È il momento di prendersi la responsabilità della verità. L’unico modo per migliorare i redditi degli argentini in modo sostenibile nel tempo è con una crescita economica autentica. E l’unico modo per crescere è con l’ordine fiscale e monetario. Con una crescita autentica, miglioreranno i redditi di tutti: dei privati, dei lavoratori del settore pubblico, dei pensionati e delle assegnazioni sociali. Ma non esistono scorciatoie in economia. Non c’è una via d’uscita facile. Come in ogni ambito della vita, le ricette magiche portano al fallimento.

Se aumentare la spesa pubblica fosse una soluzione, saremmo il paese più prospero non solo del mondo, ma dell’intera galassia. Per tutto questo, sappiate che ci sono solo due strade possibili. Una è quella che proponiamo noi, una strada diversa che l’Argentina non ha praticamente mai percorso nella sua storia. È la strada della crescita economica autentica. Questa strada è possibile solo proteggendo gelosamente il surplus fiscale e i diritti di proprietà che permettono l’emergere del risparmio che finanzierà gli investimenti per la crescita. È un processo che, poco a poco e settore per settore, sta dando i suoi frutti e che presto porterà benefici a tutta l’economia. I politici lo sanno molto bene. Per questo il Congresso ha raddoppiato i suoi sforzi di sabotaggio e ostruzione. Per questo vogliono spezzare l’economia e trascinarci di nuovo nell’abisso. Sanno che ogni passo che facciamo in avanti li allontana sempre più dal recuperare il potere e i loro privilegi. Sanno che quando l’Argentina decollerà definitivamente, diventeranno solo un brutto ricordo della storia. Una volta che gli argentini impareranno che si può vivere meglio, romperemo il legame malato che ci teneva sottomessi a governi demagogici e populisti. E non c’è nulla che li terrorizzi di più del sapere che non abbiamo bisogno di loro e che dovranno guadagnarsi da vivere onestamente nel settore privato.

L’altra strada è quella che conosciamo bene, perché è quella che il nostro paese ha percorso per un secolo, la strada preferita della politica, la strada dell’illusione monetaria e della servitù statale. È la strada che propone questo Congresso, che vuole convincerci che stampare denaro e regalarlo funzioni. Secondo loro, si può stampare la ricchezza. Ma abbiamo visto, non molto tempo fa, che questa strada porta direttamente al collasso, perché non è altro che un furto e un miraggio. Abbiamo già percorso quella strada e ci ha condotti direttamente alla più terribile delle povertà, alla distruzione del nostro futuro e, nel passato recente, ci ha portati a un passo da un’iperinflazione che, con un enorme sacrificio, siamo riusciti a evitare.Credo di aver chiarito molto bene la scelta che oggi ci troviamo ad affrontare come paese. Dobbiamo scegliere tra la responsabilità o il realismo magico, tra fare la cosa giusta, anche se richiede pazienza, o prendere la scorciatoia e inevitabilmente schiantarci di nuovo.

I primi due anni del nostro governo possono essere spiegati con una vecchia parabola logica: cosa succederebbe se una forza inarrestabile si scontrasse con un oggetto inamovibile? La forza inarrestabile è la nostra determinazione a cambiare il corso economico, implementando un programma che non è mai stato fatto prima nella storia argentina. L’oggetto inamovibile è la dipendenza della politica dalla spesa pubblica senza copertura, che dà loro benefici immediati, ma distrugge il futuro di tutti gli argentini. Ogni sessione vista in Congresso negli ultimi sei mesi è stata un’espressione di questo scontro tra la forza inarrestabile e l’oggetto inamovibile. E oggi siamo alle porte della risoluzione di questo conflitto. Fortunatamente per tutti gli argentini, le elezioni di ottobre prossimo risolveranno questa parabola una volta per tutte e si potrà scegliere un nuovo Congresso che ci permetta di avanzare con i cambiamenti di cui il paese ha bisogno: la forza inarrestabile del cambiamento o l’oggetto inamovibile. Non ci sono terze vie in questo bivio, non ci sono soluzioni magiche.

Oggi tocca a noi assumerci il peso del passato per garantire alle generazioni future un avvenire migliore. Questo è il compito fondamentale di un governo patriottico, e nell’istante in cui lo trascureremo, smetteremo di meritare la fiducia che il popolo ha riposto in noi.

Oggi chiedo a voi, membri del Congresso Nazionale, di essere, per una volta, all’altezza del compito che vi è stato affidato dalla volontà della nostra grande nazione. E chiedo alla società di avere fiducia in questo progetto. Vi assicuro che questo governo non cederà nella sua lotta per eliminare l’inflazione, mantenere il surplus fiscale e porre fine ai privilegi della politica, con l’obiettivo di rimettere il paese sulla strada del progresso e della prosperità. E vi ricordo una frase di Virgilio, che Ludwig von Mises citava spesso: “Mai cedere al male, ma combatterlo con ancora più forza”.

Che Dio benedica gli argentini e che la forza del cielo ci accompagni. Molte grazie.

IL VIDEO