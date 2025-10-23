giovedì, Ottobre 23, 2025
13.5 C
Milano

Fondatori: Gilberto Oneto, Leonardo Facco, Gianluca Marchi

type here...
Covid & Tirannia

Il Gulag inglese: vietato parlare! Più arresti che in Cina e Russia.

By Leonardo
0
7

Da leggere

Leonardo
Leonardo

di REDAZIONE

Il punto a cui è arrivata l’Inghilterra fa spavento!

“Nel 2025, la Gran Bretagna registra più arresti per commenti online di qualsiasi altro paese al mondo. I dati di World of Statistics suggeriscono che oltre 12.000 persone nel Regno Unito sono state arrestate per ciò che hanno scritto sui social media. Si tratta di un numero doppio rispetto alla Bielorussia, quattro volte superiore alla Germania e otto volte superiore alla Cina.

La Russia, uno Stato costantemente denunciato per la sua repressione, registra solo circa 400 arresti. L’Arabia Saudita, nota per le sue leggi sulla blasfemia, ne registra solo 15″.

ASCOLTA IL PODCAST SULL’ARGOMENTO: “Il Gulag inglese”!

Previous article
Contro lo statalismo: in difesa delle libertà più elementari

Correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articoli recenti

Miglioverde è un giornale fondato da Gilberto Oneto, Leonardo Facco, Gianluca Marchi. Ti raccontiamo l'indipendentismo, la lotta e i sacrifici dei popoli e degli individui, la storia e le ragioni della libertà.

Webdesign by Giacomo Zamagni

Commenti recenti

Fab 4 on Ecco cosa ha fatto il governo Milei in 22 mesi
Leonardo on Ecco cosa ha fatto il governo Milei in 22 mesi

Categorie popolari

Esteri2248Economia1775Contro Potere1739Cronaca670Covid & Tirannia442Cultura421

Scelti per te