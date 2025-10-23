Il Gulag inglese: vietato parlare! Più arresti che in Cina e Russia.

di REDAZIONE

Il punto a cui è arrivata l’Inghilterra fa spavento!

“Nel 2025, la Gran Bretagna registra più arresti per commenti online di qualsiasi altro paese al mondo. I dati di World of Statistics suggeriscono che oltre 12.000 persone nel Regno Unito sono state arrestate per ciò che hanno scritto sui social media. Si tratta di un numero doppio rispetto alla Bielorussia, quattro volte superiore alla Germania e otto volte superiore alla Cina.

La Russia, uno Stato costantemente denunciato per la sua repressione, registra solo circa 400 arresti. L’Arabia Saudita, nota per le sue leggi sulla blasfemia, ne registra solo 15″.

ASCOLTA IL PODCAST SULL’ARGOMENTO: “Il Gulag inglese”!