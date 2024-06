La confusione ideologica e le affermazioni fuorvianti

di MARCO CAPRIA MAMONE

Ecco una scelta non esaustiva di affermazioni che sono circolate negli ultimi anni o negli ultimi mesi per confondere e fuorviare (mediante incoerenza, illogicità, falsità) i cittadini, e che sono associate direttamente o indirettamente a scelte politiche:

– “Tra ‘destra’ e ‘sinistra’ non c’è differenza” [ma solo se si aggiunge il prefisso “pseudo-” ad ambedue].

– “I neonazisti vogliono instaurare il comunismo” [sì, in fondo “nazismo” era un’abbreviazione di “nazionalsocialismo”…].

– “Non avrete nulla e sarete felici” [a meno che non siate uno dei 100 uomini più ricchi del mondo].

– “I bambini devono potersi autodeterminare quanto al genere” [ma gli adulti non possono autodeterminarsi quanto ai trattamenti vaccinali].

– “Lo Stato deve impegnarsi a favorire le transizioni di genere” [ma se un povero si riconosce nel genere “ricco”, la transizione se la dovrà fare da sé].

– “L’Italia deve risolvere il problema della crisi demografica con l’accoglienza [cioè con l’immigrazione selvaggia di futuri disadattati, pericolosi per sé e per gli altri]. Chi non è d’accordo è un razzista [anche se le “razze” non esistono]”.

– “L”antisemitismo’ è un’emergenza sociale in Europa. Si è ‘antisemiti’ se si critica il governo di Israele” [e ‘antitaliani’ se si critica la Meloni?, ‘antiamericani’ se si critica Biden?, ‘anticristiani’ se si critica papa Francesco?…].

– “La persecuzione subita da quelli che il nazifascismo classificava come ‘ebrei’ novant’anni fa giustifica da decenni la politica israeliana in Palestina” [cioè la segregazione e, da 8 mesi in forma esplicita, il genocidio dei palestinesi].

– “L’attuale regime ucraino [frutto di un colpo di stato promosso dalla CIA nel febbraio 2014] difende la democrazia e la libertà“.

– “La NATO è una garanzia per la pace [come limpidamente testimonia il suo curriculum]”.

– “I valori dell’UE sono: pace, democrazia, tutela dei diritti dei popoli” [particolarmente con l’ultima Commissione Europea].

– “La ‘sinistra’ si deve occupare non più dei lavoratori, ma di [ipotetici] diritti di [politicamente insignificanti] minoranze“.

– “La grammatica italiana discrimina le donne” [come ci insegna, tra gli altri soggetti, l’università di Trento].

– “La destra sovranista può seguire i dettami di un paese straniero e difendere un’autocrazia estera [basata sulla finanza speculativa, e che si nasconde dietro la finzione della «unione europea»]”.

È chiaro che l’esposizione continua ad affermazioni come queste blocca la capacità di analisi del cittadino.