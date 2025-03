Targa d’epoca? Ecco un altro esempio che dimostra che lo Stato è Mafia

di CARLO SANNA

Per capire che lo stato è mafia e quello italiano è il più mafioso di tutti che succhia la vostra vita, il vostro tempo, vi riporto un caso.

Se perdete la targa d’epoca della vostra moto storica potreste farne una copia identica, perfetta, irriconoscibile, presso uno dei tanti rivenditori on-line al costo di circa 80/100€, consegnata a casa vostra in circa 48 ore. Mentre questa pratica di mercato è pacifica in tantissimi luoghi, purtroppo è considerata reato dallo stato italiano. In Germania stampano le targhe come le magliette, qui sei un delinquente.

«Se volete rifare la targa d’epoca del vostro veicolo storico in Italia dovete: presentare un’istanza apposita alla Motorizzazione, pagare i diritti e gli emolumenti relativi alla pratica (10,20 euro di diritti alla MCTC, 64 euro per 4 marche da bollo, 27 euro di emolumenti del Pra, per un totale di circa 100 euro), più il costo di stampa e consegna della targa (549 euro per la targa storica automobilistica, 274,50 euro per la targa di un motoveicolo o di un mezzo storico agricolo). Questo il costo “base”, cui va aggiunto il costo del servizio di un’agenzia specializzata».

E chiaramente dovete aspettare mesi, se tutto va bene. Ehhhhhh ma se tagli i burocrati della Motorizzazione Civile come fanno poverini a cercarsi un lavoro a 50 anni? Dicono che i libertari siano dei pazzi, degli utopisti. Il libertario è uno che non ama rompersi ma soprattutto non ama rompere i coglioni al prossimo. Una persona come tantissime che diversamente dagli altri ha capito che lo stato è mafia e le tasse sono un furto.