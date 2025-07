Rivoluzione francese? Il vero significato del 14 luglio

di MARCO BASSANI

Gli avvocatucoli che eccitarono gli animi del popolino parigino quel fatidico 14 luglio del 1789 erano convinti di combattere la battaglia della Ragione contro i privilegi garantiti al clero e alla nobiltà. Si atteggiavano a profeti di un nuovo ordine fondato sul Logos, ma erano una semplice contro élite di agitatori, pronta a riscrivere la storia a colpi di proclami.

Il Terzo Stato – o meglio, un terzo dello Stato – rivendicava la guida della Nazione, un termine concetto che era stato l’ultimo vessillo innalzato dalle monarchie morenti. Il solo fatto di essere numericamente maggioritario rendeva il Terzo Stato l’unico detentore legittimo della sovranità. “Non siamo nulla, vogliamo essere tutto” era un motto che già conteneva in sé il germe di ogni futura prevaricazione maggioritaria.

In realtà, proprio dalla rivolta contro la presunta irrazionalità dell’Ancien Régime – un sistema imperfetto, certo, ma non privo di forme di equilibrio – nacque un’epoca nuova, segnata non dalla razionalità tanto declamata, bensì da una nuova e più insidiosa forma di irrazionalità: quella dello Stato nazionale, centralizzato, mistico e onnipresente.

Da quel momento prende forma una fase della modernità politica che, chiamando il suddito cittadino richiederà nel corso del tempo la maggiore dazione prima di sangue e poi di danaro della storia umana. La contestazione delle prerogative monarchiche, ecclesiastiche e nobiliari ha aperto la strada a un assolutismo cento volte più pervasivo di quello che intendeva sostituire. L’assolutismo parlamentare – figlio dell’Illuminismo e dell’ingegneria sociale rivoluzionaria – rappresenta la più grande e irresistibile concentrazione di potere della storia umana.

Non c’è paragone: il potere di un Luigi XIV, che ancora doveva negoziare con ceti, corpi intermedi, consuetudini, magistrature, impallidisce di fronte a quello esercitato da molti leader moderni, eletti, autoproclamati o acclamati da masse in delirio. Non solo i capi delle utopie criminali del Novecento – Mussolini, Hitler, Stalin, Mao – hanno goduto di una signoria assoluta sulle vite e gli averi dei loro sudditi, ma anche i leader democratici hanno esercitato un controllo sulla vita quotidiana, sulle risorse, e sulle scelte individuali, che i sovrani della prima età moderna non avrebbero potuto neanche immaginare.

Da Lincoln a Trump, da Craxi a Berlusconi, da Brandt a Merkel: ognuno, nel proprio contesto, ha potuto disporre di un potere che fa impallidire quello dei monarchi assoluti. La plenitudo potestatis di cui cianciavano i teorici del potere regio era, nei fatti, più una costruzione intellettuale che una realtà operativa. Oggi, invece, la pienezza del potere si esercita senza troppi ostacoli, con strumenti più raffinati e fra i cori festanti degli intellettuali di corte, i corifei della scienza di Stato.

I Lumi – progetto razionalistico, ma almeno in parte di emancipazione – non si compiono, ma si esauriscono per sempre proprio quel 14 di luglio. La loro parabola finisce tra le barricate della Bastiglia, per sfociare prima nel Terrore, dove la ghigliottina diventa lo strumento della Ragione armata, e poi nel gioco del suffragio universale, dove le teste non rotolano più ma si contano, e i diritti vengono concessi e tolti secondo la mutevole volontà delle maggioranze.

Si possono certo immaginare correttivi (dal federalismo, alla separazione dei poteri, al costituzionalismo autentico) e in alcuni luoghi – soprattutto negli Stati Uniti – sono stati messi in pratica. Ma l’era del parlamentarismo integrale e assoluto – in cui la volontà della maggioranza si eleva a verità morale e giuridica – nasce a Parigi il 14 luglio di 236 anni fa. Ed è da lì che inizia una lotta senza quartiere né speranza tra libertà individuale e sovranità popolare, tra ordine spontaneo e ingegneria sociale, tra legge naturale e normazione statalista.