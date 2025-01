Sinistra e Islam hanno un solo scopo: distruggere la società occidentale

di PIERGIORGIO MOLINARI

Comprensibilmente, molti sono stupiti del mutismo dei movimenti femministi davanti all’orribile scandalo che sta travolgendo il primo ministro inglese Starmer e la sinistra in generale, accusati di aver sminuito, quando non attivamente insabbiato, le notizie circa gli stupri di ragazzine – anche di soli 12 anni – commessi per decenni nel Regno Unito da gang di islamici, per lo più pakistani. (Alcune stime parlano di 250.000 vittime dal 2000, ossia circa diecimila ragazzine stuprate all’anno, con la polizia e la magistratura che invece di incarcerare gli stupratori arrestavano le vittime e accusavano di razzismo, islamofobia e xenofobia chiunque cercasse di lanciare l’allarme.)

Analogamente, alcuni stigmatizzano il silenzio del sindaco di Milano Sala dopo che, a Capodanno, piazza Duomo è stata occupata da orde di maghrebini i quali tra un allauakhbar e l’altro gridavano “vaffanculo Italia” e “polizia di merda”, nel frattempo palpeggiando e importunando ogni donna nelle vicinanze. Così pure qualche giorno fa, se solo non si fosse trattato di stragi sanguinose, avrebbe strappato perfino un sorriso il goffo tentativo della stampa di far passare per esponenti dell’”ultradestra” i terroristi islamici che a Magdeburgo, Germania, e New Orleans, USA, hanno assassinato decine di persone travolgendole con i propri veicoli, secondo un’usanza maomettana inaugurata dalla strage di Nizza del 2016.

Lo stupore e l’incredulità di fronte a questi atteggiamenti della politica, della magistratura e dei media ritengo discendano da un fraintendimento di fondo. Non è che femministe, politici, giudici, stampa, e più in generale tutte le forze di sinistra siano in imbarazzo o si sentano in difficoltà di fronte al catastrofico fallimento delle loro ideologie immigrazioniste e multiculturali; la loro non è nemmeno iprocrisia. Al contrario: dalla metà dell’800 l’obiettivo dei comunisti comunque denominati è sempre stato il sovvertimento della cosiddetta società borghese, il rovesciamento della sua morale e l’annientamento della sua cultura.

Coerentemente, la saldatura tra sinistra e islam risponde a una comunanza di obiettivi, a una sostanziale affinità ideologica: tanto i muslim quanto i comunisti agognano la distruzione dell’Occidente. Stuprare una ragazzina bianca o maciullare un passante sotto la propria auto sono in un certo senso gli equivalenti islamici – brutali, ma carichi del medesimo odio – della lotta di classe marxiana e del progressismo transumanista, anche detto “woke”. Per questo motivo, non è possibile individuare alcuna remora nei loro comportamenti, né pentimento.

E continueranno implacabili finché non saranno fermati da uomini e donne coraggiosi, pronti a lottare.