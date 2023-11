Biden è peggio di un vandalo che rompe una finestra

di MATTEO CORSINI

Nel magistrale saggio del 1850 “Ciò che si vede, ciò che non si vede”, Frederic Bastiat espone la fallacia della finestra rotta. Se un vandalo rompe il vetro di una finestra, la riparazione darà lavoro al vetraio, che così incasserà un compenso e potrà, tramite i suoi consumi, generare reddito per altri. Questo è ciò che si vede. Ciò che non si vede, però, è ciò che il proprietario della finestra non può fare (anche generando redditi per altri) con il denaro necessario a riparare la finestra. Riparazione che, per l’appunto, lo costringe a spendere denaro senza incrementare la sua ricchezza o i suoi consumi.

Quasi un secolo più tardi, Henry Hazlitt inserirà la fallacia della finestra rotta nel suo “Economics in One Lesson”.

Nel 2023, dopo 173 anni, ancora capita con una certa frequenza di imbattersi nella fallacia della finestra rotta. Per esempio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha recentemente sostenuto che sia vantaggioso inviare aiuti militari per centinaia di miliardi di dollari all’Ucraina, con queste parole:

“Inviamo attrezzature all’Ucraina che si trovano nelle nostre scorte. E quando usiamo i soldi stanziati dal Congresso, li usiamo per rifornire i nostri magazzini, le nostre scorte, con nuove attrezzature. Attrezzature che servono a difendere l’America e sono prodotte in America. Missili Patriot per batterie di difesa aerea, prodotti in Arizona. Proiettili di artiglieria fabbricati in 12 stati in tutto il paese, in Pennsylvania, Ohio, Texas. E molto di più.”

Basterebbe il buon senso per rendersi conto che, se fosse davvero un vantaggio per tutti quanti, tanto varrebbe distruggere quelle attrezzature (in assenza di guerre in giro per il mondo verso cui inviarle) al solo scopo di ricostruirle. Indubbiamente i produttori ne traggono beneficio. E questo è ciò che si vede.

Ciò che non si vede (meglio: ciò che Biden omette di dire) è che le risorse necessarie per ricostituire le scorte non possono essere impiegate per fare altro. Nel caso specifico, poi, si tratta di denaro dei pagatori di tasse, per lo più futuri, dato che Biden sta accumulando deficit senza curarsi minimamente del domani.

Facendo danni ben più grandi di un vandalo che rompe una finestra.