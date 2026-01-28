Bilancio pubblico italiano? Più statalismo e interventismo!

di BERNARDO FERRERO

Il 30 dicembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di bilancio 2026, elaborato da Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze del governo guidato da Giorgia Meloni. Ora che il disegno di legge è diventato legge, l’amministrazione sta procedendo con la sua attuazione.

I partiti di sinistra, in particolare il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle, hanno criticato a gran voce la manovra di bilancio, accusandola di essere troppo austera, mentre la coalizione di governo e l’ampia classe dirigente di destra l’hanno accolta con favore, sostenendo che dia adeguata priorità alle esigenze di famiglie, lavoratori, imprese e sanità. Anche attori internazionali, come la direttrice generale del FMI Kristalina Georgieva, sembrano essere d’accordo, avendo descritto le finanze pubbliche italiane come “un’ancora di stabilità in Europa”. Quale schieramento ha la meglio?

Contabilità privata vs. “pubblica”

Per districarsi tra le complessità delle politiche pubbliche e formulare un giudizio sensato sulla questione, è sempre meglio partire dai principi fondamentali e dalla comprensione della natura delle cose.

Lo scopo della contabilità è informare gli agenti economici sui risultati delle loro azioni, consentendo loro di valutare la propria posizione sociale e di orientare razionalmente i propri piani di produzione e investimento. Ciò presuppone, tuttavia, che gli agenti le cui attività sono oggetto di calcolo siano pienamente integrati nella divisione sociale del lavoro e contribuiscano alla soddisfazione dei desideri reciproci, mettendo le proprie scarse risorse e conoscenze specialistiche al servizio dei propri simili.

Questa condizione non vale nel caso dei bilanci “pubblici” o statali. Per usare una formula coniata dallo statistico tedesco George Friedrich Knapp, i “pagamenti centrici” – le entrate e le spese della pubblica amministrazione – non derivano da precedenti atti di appropriazione originaria, né si riferiscono a processi produttivi o catallattici soggetti alla concorrenza tra prezzo e qualità e al plebiscito quotidiano dei consumatori. Si basano, piuttosto, sul monopolio legale del processo decisionale finale e sull’aggressione istituzionale contro i proprietari naturali, i produttori privati ​​e i contraenti volontari di beni economici che tale monopolio implica e rende effettiva su larga scala.

Caos di calcolo e inefficienze diffuse

Nei primi anni ’40, nella sua grande opera Capitalismo, socialismo e democrazia, Joseph Schumpeter osservò che i membri del settore pubblico, lungi dall’essere autosufficienti, vivono di “un reddito che veniva prodotto nella sfera privata per scopi privati ​​e che doveva essere deviato da questi scopi con la forza politica”.

Poiché l’attività statale attinge parassitariamente a fondi privati ​​e distoglie risorse scarse dal modello determinato dalla produzione e dallo scambio volontari, la contabilità pubblica e la finanza pubblica non solo sono disinformate, ad intra, da considerazioni economizzanti – e quindi irrazionali – ma sono anche fonti e veicoli, ad extra, di “caos di calcolo”. Inoltre, interferendo con la capacità degli imprenditori – organizzatori della produzione in condizioni di incertezza – di appropriarsi dei frutti delle loro iniziative orientate al futuro, minano il quadro che promuove la creatività e il coordinamento imprenditoriale. Ne consegue che, ceteris paribus, quanto più ampio è il bilancio pubblico, tanto più ristretta, disarticolata e meno dinamicamente efficiente tende a essere la struttura produttiva e occupazionale di una società.

Obiettivo e preoccupazioni del disegno di legge di bilancio

L’obiettivo dichiarato di questa legge di bilancio è quello di ridurre, seguendo le direttive UE, il livello di indebitamento netto dal 2,8% al 2,3% del PIL entro il 2028. Un obiettivo lodevole che, tuttavia, date le considerazioni precedenti, ha senso solo se è finalizzato, o accompagnato da, una riduzione del carico fiscale sull’economia, cioè sui bilanci privati ​​di famiglie e imprese.

Ciò che rende l’Italia relativamente poco attraente per i capitalisti e gli imprenditori internazionali non è il suo livello di indebitamento netto in sé, ma il suo sistema fiscale e normativo punitivo. Secondo l’ International Tax Competitiveness Index compilato dalla Tax Foundation, il sistema fiscale italiano è il meno competitivo nell’OCSE dopo la Francia. A influenzare significativamente questo risultato è l’aliquota dell’imposta sulle società del 27,8%, notevolmente superiore alla media OCSE (23,9%), insieme a pesanti “contributi” previdenziali e altre imposte relativamente elevate, come l’aliquota IVA (22%). In questo contesto, ci si chiede come un pacchetto di bilancio da 22 miliardi di euro – che porta solo a una graduale riduzione del ritmo del finanziamento in deficit – possa invertire questi problemi strutturali. Non a caso, si prevede che la crescita del PIL ristagnerà, oscillando tra lo 0,5% e lo 0,8%.

Misure timide nella giusta direzione

Un antico precetto della dottrina scolastica, che risale almeno a Sant’Agostino, insegna che il male – l’assenza del bene o privatio boni – non è assoluto. Lo stesso vale per questa proposta di bilancio: non tutto ciò che contiene costituisce una cattiva notizia.

Il governo Meloni prevede di ridurre, dal 35% al ​​33%, la seconda aliquota dell’IRPEF, che colpisce le retribuzioni comprese tra 28.000 e 50.000 euro. Questa misura, unitamente a meccanismi di agevolazione per i rinnovi contrattuali e premi di produttività, aumenta il reddito marginale netto dei lavoratori a basso e medio reddito, incoraggiando così una maggiore offerta di lavoro. Pur nella sua timida portata, si muove nella giusta direzione.

L’esecutivo prevede di estendere la legge sull’iperammortamento agli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia, nonché i vari pacchetti di esenzioni e detrazioni. Anche questi potrebbero superare la prova. Sarebbe opportuno estendere queste misure a tutti gli individui e settori per evitare distorsioni allocative, colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento e privilegi discrezionali che favoriscono il clientelismo. Tuttavia, è importante non confondere un credito d’imposta – che, per quanto selettivo e parziale, consente agli agenti economici di trattenere e spendere di più del proprio denaro – con un sussidio, che invece implica sempre un’ulteriore estrazione di risorse e un’intermediazione improduttiva da parte dell’apparato statale.

Il quadro generale: più statalismo e interventismo

Nonostante queste timide misure nella giusta direzione, da questa legge di bilancio esce rafforzata l’alleanza tra governo, imprese e finanza, che da oltre due decenni penalizza la produttività e l’efficienza dinamica dell’Italia.

L’imposta sulle società rimane a un’aliquota fortemente non competitiva e il carico fiscale netto, salito dal 41,4% al 42,8% del PIL negli ultimi due anni, è destinato ad aumentare ulteriormente. Diverse misure interventistiche contribuiscono a questo risultato, tra cui l’aumento dell’aliquota d’imposta sulle plusvalenze derivanti dalle criptovalute, dal 27% al 33%; costi e normative aggiuntivi sugli affitti a breve termine; un aumento di due punti percentuali, dal 4,65% al ​​6,65%, dell’imposta regionale sulle imprese produttive ( IRAP ) applicata a banche, società finanziarie e compagnie assicurative, per un importo aggiuntivo di 4,4 miliardi di euro; un raddoppio della “Tobin tax” sulle transazioni finanziarie; una tariffa forfettaria di 2 euro sui pacchi extra-UE fino a 150 euro e accise più elevate su carburanti e prodotti derivati ​​dal tabacco.

Meno ricchezza mobile e più consumi politici

Inoltre, dopo aver aumentato l’imposta fissa annuale per gli stranieri facoltosi disposti a risiedere in Italia da 100.000 a 200.000 euro, il governo intende ora aumentarla ulteriormente a 300.000 euro, prevedendo di incassare ulteriori centinaia di milioni di euro. L’ipotesi di fondo sembra essere che i ricchi non paghino la loro “giusta quota” e si trovino su una riserva pressoché inesauribile di liquidità inutilizzata. In realtà, però, gli aumenti delle tasse sui ricchi erodono il capitale produttivo, riducendo la riserva di finanziamenti che altrimenti sarebbe disponibile per ulteriori iniziative industriali, commerciali e culturali. Inoltre, rendendo l’Italia una destinazione meno attraente per la ricchezza mobile, l’onere di questa politica finirà per ricadere sui proprietari e sui produttori domiciliati, con conseguente relativa stagnazione dei valori residenziali e immobiliari. Di conseguenza, il patrimonio immobiliare e culturale italiano – tra i più grandi tesori del Paese – rischia di soffrirne più di quanto non farebbe altrimenti. Nel frattempo, ci si può aspettare che il mercato degli affitti a breve termine diventi più redditizio al margine e di conseguenza si espanda, incoraggiando ulteriormente la trasformazione di residenze storiche e familiari in sistemazioni bed and breakfast, esattamente il risultato che il governo afferma di voler evitare.

Si prevede che le spese pubbliche, che attualmente assorbono più della metà del reddito nazionale, cresceranno insieme alla tassazione, di circa il 2,5%. Questa crescita è trainata principalmente dai consumi politici e dalle misure di welfare, tra cui una maggiore spesa per gli armamenti, bonus più elevati per madri e libri scolastici, un fondo istituito per genitori separati e divorziati e un rafforzamento del congedo parentale, del congedo per malattia dei figli, dell’assistenza sanitaria pubblica e delle pensioni. Nonostante le buone intenzioni, queste politiche “sociali” incoraggiano la dipendenza e il controllo dello Stato (protego ergo obligo, recita un motto latino) e minano la struttura del capitale da cui dipendono il progresso tecnologico, l’occupazione sostenibile, l’aumento dei salari e il benessere delle generazioni future. Il danno arrecato a quest’ultima categoria è aggravato dal conseguente aumento del debito pubblico, che si prevede aumenterà dal 136,2% al 137,4% del PIL entro la fine del 2026.

Verso una sana riforma fiscale

Un disegno di legge di bilancio che miri a coniugare rigore e crescita genuina deve riconoscere la natura antieconomica della contabilità e della finanza pubblica. Un aspetto che i socialisti, di ogni estrazione, ignorano costantemente.

Nel XX secolo, questa ignoranza trovò probabilmente la sua migliore espressione nell’“antieconomia” di Vladimir Lenin. Questa icona del socialismo rivoluzionario credeva che i burocrati potessero organizzare razionalmente la produzione sociale semplicemente facendo appello al sistema di “contabilità e controllo” che regolava le imprese, poiché il capitalismo le aveva ridotte “alle operazioni straordinariamente semplici – che qualsiasi persona istruita può eseguire – di supervisione e registrazione, conoscenza delle quattro regole dell’aritmetica ed emissione di ricevute appropriate”. Analisti e politici contemporanei, di sinistra e di destra, che non riescono a cogliere la distinzione categorica tra finanza privata e pubblica possono essere considerati – almeno sotto questo aspetto – eredi intellettuali di Lenin.

Dal punto di vista dell’efficienza economica e del benessere sociale, la politica ideale comporterebbe l’abolizione totale della finanza pubblica e della contabilità nazionale. In mancanza di questo obiettivo, il governo italiano farebbe bene a pareggiare i conti tagliando spesa, debito, imposte, regolamenti e sussidi, a partire da quelli che producono direttamente “mali” e azzardo morale. Cancellare, o almeno ridurre drasticamente, l’enorme quantità di prestiti garantiti dallo Stato, che distorcono le valutazioni del credito e sovvenzionano l’eccessiva assunzione di rischi, sarebbe un buon inizio.

Quando si parla di riforma fiscale, la destra – in Italia e all’estero – non dovrebbe mai perdere di vista la lezione articolata dall’economista classico e proto-austriaco Jean-Baptiste Say, fondatore della scuola liberale francese: “Il miglior schema di finanza è spendere il meno possibile; e la migliore imposta è sempre la più leggera”.

