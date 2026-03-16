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Treviglio, omaggio a Rothbard di “Students for Liberty” e Movimento Libertario

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di REDAZIONE

Students for Liberty Italia e il Movimento Libertario, ti invitano a partecipare alla Giornata Rothbardiana in occasione del centenario della nascita di Murray Newton Rothbard. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della libertà e della filosofia!

Dopo un conviviale aperitivo di benvenuto, saranno presentati i relatori che discuteranno delle idee fondanti della filosofia anarcocapitalista e dell’impatto che queste hanno avuto nella ricerca di sistemi di libero mercato volti a incentivare la libertà individuale. L’incontro offrirà l’opportunità di esplorare le radici teoriche di questo pensiero e di analizzare le applicazioni pratiche delle sue idee nella creazione di società più libere e prospere.
Seguirà un dibattito aperto con gli intervenuti.

La giornata si concluderà con una cena libertaria, un momento di incontro e discussione informale tra i partecipanti.

Durante l’evento sarà possibile acquistare libri e gadget.

I relatori:

  • Luigi Marco Bassani — Professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università Telematica Pegaso e docente presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Studioso della tradizione politica americana, del pensiero liberale classico e del federalismo.
  • Carlo Lottieri — Professore di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Tra i principali intellettuali libertari italiani e ispiratore del Movimento Libertario.
  • Leonardo Facco — Editore, scrittore, fondatore del Movimento Libertario e direttore della testata giornalistica “Miglio Verde”.
  • Carlo Sanna — Indipendentista e attivista del Movimento Libertario della Sardegna.
  • Giacomo Zamagni — Attivista e membro del CDA del Movimento Libertario.
  • Valerio Dalla Costa — Educatore, consulente e speaker su Bitcoin, fondatore di Villaggio Bitcoin.

Modera:

Lorenzo Maggi — Presidente di Lodi Liberale

Luogo:

Venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 16:00 presso Agriturismo 4 Roveri — Via San Zeno, 20 Treviglio (BG)

https://maps.app.goo.gl/dCxPas5S7CbGtYPW6

Menù:

  • Antipasto della casa
  • Casoncelli bergamaschi
  • Arrosto con polenta
  • Dolce
  • Caffè
  • Bevande

Prezzo:

€ 15 a persona (aperitivo di benvenuto)

€ 40 a persona (aperitivo di benvenuto + cena)

Posti limitati — la registrazione è obbligatoria. REGISTRATI QUI!

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