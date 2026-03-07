80 anni fa, Hazlitt e Read diedero vita alla “Foundation for Economic Education”

di DAPHNE POSADAS

Il 7 marzo 1946, Leonard E. Read, Henry Hazlitt e un gruppo di associati fondarono la Foundation for Economic Education (FEE) con lo scopo di difendere le idee della libertà in un momento in cui il clima intellettuale e politico del dopoguerra sembrava inclinarsi sempre più verso l’interventismo statale.

Read, Hazlitt e altri intellettuali capivano che era necessario fare una solida argomentazione a favore della libertà individuale, della cooperazione volontaria e dei mercati aperti. così nacque la FEE: come un’istituzione dedicata a spiegare, insegnare e difendere i principi di una società libera.

Nello stesso anno, Hazlitt pubblicò “Economia in una lezione”. Poco dopo, il romanzo “Anthem” di Ayn Rand fu pubblicato attraverso Pamphleteers Inc., un’iniziativa promossa da Read.

La FEE fu anche legata all’ambiente intellettuale che diede origine alla Mont Pelerin Society, fondata da Friedrich A. Hayek nel 1947 per riunire economisti, filosofi e giornalisti preoccupati dall’avanzare del collettivismo.

L’influenza della FEE si riflette anche nella storia di una delle opere più importanti dell’economia del XX secolo: “L’azione umana”. Nel prefazione di quel libro, Ludwig von Mises ringraziò pubblicamente il sostegno di Read e Hazlitt alla pubblicazione.

I primi anni non furono esenti da tensioni. Nel 1950, la FEE fu citata da membri del Congresso dopo essere stata accusata di diffondere idee contrarie a politiche come il Piano Marshall, il controllo degli affitti o l’espansione di certi programmi federali. Nei decenni successivi nacquero i seminari, la rivista The Freeman e testi che oggi fanno parte del canone del liberalismo come “Io, la matita”.

Ottant’anni dopo, la missione continua. Viviamo in un momento in cui le richieste di più regolamentazione, più intervento statale e nuove forme di pianificazione economica stanno di nuovo moltiplicandosi. Grazie per essere parte di questa storia.