di FABIO DI MILANO

Un anno fa a persone sane e oneste, che si avvalevano di una facoltà concessa dall’ordinamento, veniva vietato di festeggiare il Natale con gli amici o con i propri cari nei luoghi pubblici. Veniva vietato di viaggiare per poter trovare i parenti, di andare al cinema o al teatro, di andare allo stadio, di entrare in un negozio “non essenziale”, di andare alle poste, di prendere un autobus o la metropolitana o semplicemente un caffè o un gelato.

Un anno fa era stata completamente sdoganata la discriminazione di milioni di individui sani e onesti che politici, giornalisti e opinionisti (tutti allineati e coperti) definivano assassini. Si invitavano colleghi, amici e parenti a emarginarli. Venivano presi in giro con titoli dal tipo “La ricreazione è finita”, oppure “Non uscirete più di casa”.

Tutto questo per brama di potere e denaro e senza nessun collegamento con la realtà e con la scienza. Nessuno.

Tutto questo sulla base di una bugia che prometteva una sicurezza ed una protezione più falsa di un telefono finto comprato in un parcheggio. Non mi stancherò mai di ricordare l’abisso morale e umano di tantissime persone, senza un momento di dubbio e, soprattutto, di umanità.

Non mi stancherò mai di ricordare l’accanimento nei confronti degli anziani e dei giovani, condannati, i primi, a morire da soli, senza l’abbraccio dei figli, senza capire dove stessero, senza sapere perchè. Condannati i secondi a non vivere se non si fossero sottoposti “volontariamente” al trattamento.

E’ stato creato un precedente che potrà riproporsi con altre facce ed è per questo che non dobbiamo abbassare la guardia solo perchè, al momento, non si parla più di lasciapassare e coprifuoco.

A tutti quelli che non si sono piegati, che hanno lasciato aperta la porta per bere o mangiare qualcosa, rischiando in prima persona, che hanno sorriso con la faccia libera, io dico grazie di cuore. Eravate e siete luminosi.