Argentina, nuova riduzione delle tasse sulle esportazioni per il settore agricolo

di TOTO CAPUTO

Oggi compiamo un nuovo passo nel percorso di alleggerimento fiscale per il settore agropecuario, avanzando nella riduzione permanente dei diritti di esportazione per le filiere dei cereali e dei sottoprodotti.

Eliminare le ritenute è sempre stata una priorità per il Presidente Javier Milei. E continueremo a fare tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo il prima possibile. Abbiamo già compiuto molti progressi concreti in questa direzione e continueremo a farlo, nella misura in cui le condizioni macroeconomiche lo permetteranno.

A seguito di questa decisione, le aliquote saranno ridotte come segue:

Soia: dal 26% al 24%

dal 26% al 24% Sottoprodotti della soia: dal 24,5% al 22,5%

dal 24,5% al 22,5% Grano e orzo: dal 9,5% al 7,5%

dal 9,5% al 7,5% Mais e sorgo: dal 9,5% all’8,5%

dal 9,5% all’8,5% Girasole: dal 5,5% al 4,5%

Questa riduzione delle ritenute mira a migliorare la competitività dell’agroindustria, uno dei motori più potenti dell’economia argentina e responsabile di circa il 60% delle nostre esportazioni.

In questo modo, ribadiamo la nostra convinzione che il settore agricolo argentino continuerà a crescere, generando occupazione, promuovendo lo sviluppo in ogni regione del paese e rafforzando la presenza dell’Argentina nei mercati del mondo.

La strada è chiara: meno tasse, più produzione, più opportunità e lavoro per tutti gli argentini.