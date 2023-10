di KARL HESS Per inciso, è facile immaginare che, se i farmaci fossero lasciati all’economia e alla cultura invece che alla politica, i ricercatori medici scoprirebbero presto un modo per fornire gli effetti vendibili e desiderati dei farmaci senza l’inabilità della dipendenza. In questo come in questioni simili – come la concorrenza non regolamentata da cui…



Log In Registrati Contenuto disponibile solo agli utenti registrati