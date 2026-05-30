Il burocrate che vota pensa solo ai suoi privilegi

di LUDWIG VON MISES

Il burocrate non è solo un impiegato del governo. Egli è, sotto una costituzione democratica, allo stesso tempo un elettore e come tale una parte del sovrano, il suo datore di lavoro. Si trova in una posizione particolare: è sia datore di lavoro che dipendente. Il suo interesse pecuniario come dipendente è al di sopra del suo interesse come datore di lavoro, poiché egli ricava dai fondi pubblici molto più di quanto vi contribuisca.

Questa doppia relazione diventa più importante con l’aumento del numero di persone sul libro paga del governo. Il burocrate, come elettore, è più ansioso di ottenere un aumento che di mantenere il bilancio in equilibrio. La sua principale preoccupazione è quella di gonfiare il libro paga.

La struttura politica della Germania e della Francia, negli ultimi anni che precedettero la caduta delle loro costituzioni democratiche, fu largamente influenzata dal fatto che per una parte considerevole dell’elettorato lo stato era la fonte di reddito. Non c’erano solo le schiere di impiegati pubblici, e quelli impiegati nei rami d’affari nazionalizzati (per esempio le ferrovie, le poste, i telegrafi e i telefoni), c’erano i beneficiari dei sussidi di disoccupazione e di sicurezza sociale, così come gli agricoltori e alcuni altri gruppi che il governo sovvenzionava direttamente o indirettamente.

La loro principale preoccupazione era quella di ottenere più fondi pubblici. Non si preoccupavano di questioni “ideali” come la libertà, la giustizia, la supremazia della legge e il buon governo. Hanno chiesto più soldi, tutto qui.

Nessun candidato al parlamento, alle indennità provinciali o ai consigli comunali potrebbe rischiare di opporsi all’appetito dei dipendenti pubblici per un aumento. I vari partiti politici si sforzavano di superarsi a vicenda in munificenza.

Nel XIX secolo i parlamenti erano determinati a limitare il più possibile la spesa pubblica. Ma ora la parsimonia è diventata spregevole. La spesa illimitata era considerata una politica saggia. Sia il partito al governo che l’opposizione cercavano la popolarità attraverso questa apertura. Creare nuovi uffici con nuovi impiegati era chiamata politica “positiva”, e ogni tentativo di evitare lo spreco di fondi pubblici era disprezzato come “negazionismo”.

La democrazia rappresentativa non può sopravvivere se una gran parte degli elettori è sul libro paga del governo. Se i membri del parlamento non si considerano più come incaricati dai contribuenti, ma come delegati di coloro che ricevono stipendi, salari, indennità, dote e altri benefici dall’erario, la democrazia è finita.

Questa è una delle antinomie inerenti alle questioni costituzionali di oggi. Ha fatto disperare molte persone sul futuro della democrazia. Convinti che la tendenza verso una maggiore interferenza del governo negli affari, verso più uffici con più impiegati, verso più dotazioni e sussidi sia inevitabile, non potevano fare a meno di perdere la fiducia nel governo del popolo.

QUI, L’ARTICOLO ORIGINALE