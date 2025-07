Inghilterra: la morte della libertà di parola

di NICO PERRINO

Il Wall Street Journal riporta che la polizia britannica ha effettuato 12.183 arresti nel 2023 per discorsi ritenuti “gravemente offensivi” o di “carattere indecente, osceno o minaccioso”.

Ben 33 arresti al giorno nella terra di Mill, Milton e Orwell! Questo non include i 68 “incidenti di odio non criminali” registrati ogni giorno che, anche se non vengono presi in considerazione dalla polizia, possono comunque comparire nei controlli individuali.

E il controllo del linguaggio potrebbe non finire qui: la Gran Bretagna sta valutando la possibilità di vietare le battute nei luoghi di lavoro e di vietare i discorsi “legali ma dannosi” online. Altrove in Europa, un’oscura legge tedesca degli anni Cinquanta è ora ampiamente utilizzata per censurare i critici dei politici, e “i ministri del governo pagano le aziende per segnalare i commenti offensivi nei loro confronti”.

Ad esempio, il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck “ha presentato 805 denunce penali per insulti o minacce tra il settembre 2021 e l’agosto dello scorso anno, secondo i dati del governo”.

Gli europei affermano spesso di proteggere la libertà di parola. Ma notano che esistono “condizioni, restrizioni o sanzioni” per i discorsi illegali. In pratica, queste eccezioni inghiottono qualsiasi regola di libertà di parola.