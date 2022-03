Ketanji Brown Jackson, la candidata di Biden che non può dire cosa è una donna

di PIERGIORGIO MOLINARI

Ketanji Brown Jackson è la candidata di Biden alla Corte Suprema americana. Durante le audizioni al Senato americano per la sua conferma, le è stato chiesto di definire la parola “donna”.

“Non posso”, ha replicato la candidata all’organo di vertice del sistema giudiziario USA. “Non può?” ha incalzato chi la interrogava. “Non in questo contesto. Non sono una biologa,” ha farfugliato lei.

Il surreale scambio riassume la putrefazione etica e politica di questa fase storica: se l’Occidente – espresso dalla sua massima potenza culturale ed economico-militare – per stordimento ideologico non è più in grado neppure di definire cosa sia una “donna”, non ci si può stupire se poi vi sia chi vede nella Russia autocratica ma vitale, o nella Cina totalitaria ma vincente, un’alternativa al nostro totalitarismo nichilista e alla nostra autocrazia acefala.

Un’altra colpa da aggiungere al lungo elenco di mostruosità che non perdonerò mai a questi criminali idioti e assassini e ai loro volenterosi complici mascretinati – ieri col braccino inoculato, oggi con le bandierine sul profilo, eternamente servi, incommensurabilmente vigliacchi, infinitamente stupidi.