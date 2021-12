La terribile variante Omicron? Una farsa: letalità dello 0,08%!

di LUIGI CORTINOVIS

Li sentite i kapò della stampa igienica urlare contro gli inglesi no? “Inghilterra, Omicron fa schizzare i contagi”! “Londra, la pandemia avanza grazie ad Omicron”. E via di annunci terroristici via radio e tv.

Ebbene – come ha scritto Giuseppe – su oltre 500.000 casi (tra sicuri e probabili) di “variante Omicron” (che probabilmente è l’influenza stagionale, sparita dai radar anche quest’anno una volta vaccinati gli anziani un paio di mesi fa), le ospedalizzazioni sono state 407 (0,08%) e i morti 39 (0,008%).

Sostanzialmente i dati inglesi ci dicono che la pandemia da variante Omicron è ancora peggio di una farsa! Per chi, a questo punto fa la solita domanda… “e la fonte”? Come sempre noi la mettiamo. Cliccate e leggete qui.

“Purtroppo – come ha scritto Eugenio Capozzi – temiamo fortemente che un governo come il nostro, aggrappato fin dalla sua nascita all’ideologia del terrore pandemico, continuerà ad affermare fino all’inverosimile, come nella storia di tutte le ideologie, che se la sua visione del mondo è stata travolta dai fatti la colpa è dei fatti, e se i suoi programmi sono falliti è stato perché non sono stati applicati abbastanza. E andrà avanti sulla strada della dissociazione dalla realtà, fino alla totale rovina nostra e sua”.