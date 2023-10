Lazio, il flop delle vaccinazioni Covid tra i medici

di REDAZIONE

Con un certo fastidio, il quotidiano di regime “La Repubblica”, titola così: «Covid, anche i medici disertano la campagna: “Soltanto 426 vaccinati su 37 mila”». Insomma, nei primi dieci giorni di somministrazioni si è presentato meno dell’1% dei sanitari di Roma e del Lazio. Meglio l’antinfluenzale, dicono.

Nel mentre, – riporta il professor Paolo Bellavite – uno studio americano mostra che 80% di coloro che avevano accettato l’inoculo iniziale hanno rifiutato il “booster”.

In parte perché hanno avuto l’infezione virale comunque, in parte per paura degli effetti avversi, sui quali rimane calato il silenzio della stampa igienica italiana, e non.

“Naturalmente – scrive ancora il professor Bellavite – l’articolo americano lo vede come un dato negativo e si domanda come fare ad aumentare la adesione”. Allo stesso modo, ci vien da dire, la pensano in Italia.

“Credo proprio che in Italia i vaccinati pentiti siano ancora di più – spiega Bellavite – e sarei curioso di sapere quante dosi giacciono nei frigoriferi di ospedali o ASL già scadute. E ovviamente già pagate. Chissà se qualche NAS, tra quelli che erano così zelanti a controllare se tutti i medici stavano inoculando, o prescrivendo tachipirina, andrà a vedere”?

Prima di illudersi, qualcuno troppo ottimista dovrebbe aspettare che arrivi il “Generale Inverno”. Del resto, per i crimini commessi in questi tre anni e mezzo non ha ancora pagato nessuno.