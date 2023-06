Le tasse, il pizzo e la lezione di Lysander Spooner

Quando la sinistra è al governo, si indigna per ciò che dice ci sta all’opposizione. Quando la sinistra è all’opposizione, si indigna per ciò che dice chi sta al governo. In pratica si indigna sempre, ma con la differenza che, quando è all’opposizione, ciò è aggravato dalla astinenza dal potere.

Ecco quindi le dichiarazioni indignate di Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Pd, in merito alle affermazioni di Giorgia Meloni di qualche giorno fa a un comizio in vista dei ballottaggi delle amministrative a Catania.

“Definire le tasse pizzo di Stato è un’affermazione grave che legittima l’evasione e ancor più grave perché associa l’attività dello Stato a quella mafiosa. Parole inaccettabili”.

Guerra, che è anche professoressa di Scienza delle Finanze, di tasse se ne intende, tecnicamente parlando. Assimilare le tasse al pizzo può essere considerato inaccettabile in ottica statalista. Io mi limito a osservare che è poco credibile che un’affermazione del genere sia fatta da chi il potere di imposizione fiscale lo sta pro tempore esercitando e, anche se desse seguito ai propositi elettorali, ridurrebbe il “pizzo di Stato” in modo poco percettibile.

E va da sé che se il pizzo è considerato illegittimo, come in effetti è, allora si dovrebbe avere come obiettivo l’azzeramento di qualcosa che al pizzo si assimila. Ma questo vorrebbe dire azzerare lo Stato, cosa non credibile detta da qualsiasi governante, a maggior ragione se di tradizione statalista come l’attuale inquilina di palazzo Chigi.

Ciò detto, chi si indigna dovrebbe però fare una analisi comparata dei due fenomeni, prescindendo dalle intenzioni di chi impone le tasse o il pizzo. prescindendo dalle intenzioni di chi impone le tasse o il pizzo.

In entrambi i casi si tratta di somme di denaro che il pagatore è costretto a versare dietro minaccia dell’uso della violenza, a fronte di servizi che non ha richiesto e di cui non sempre beneficia. La differenza è che in un caso si tratta di una imposizione illegale, mentre nell’altro è legale perché lo Stato detiene il monopolio legale dell’uso della violenza.

Ma la minaccia dell’uso della violenza rappresenta in entrambi i casi una violazione del principio di non aggressione. Pertanto si tratta di attività illegittime. Da questo punto di vista credo restino sempre attuali e illuminanti le parole scritte nel 1867 da Lysander Spooner: