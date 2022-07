di LUDWIG VON MISES Entro un universo la cui esistenza la nostra ragione non può spiegare, analizzare o concepire, vi è un campo ristretto in cui l’uomo è capace di rimuovere in qualche misura il disagio. Questo è l’ambito della ragione e della razionalità, della scienza e dell’azione deliberata. E non sarà la sua meschinità,…



Log In Registrati Contenuto disponibile solo agli utenti registrati