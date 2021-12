Omicron, Pfzizer, Moderna: c’è una bella differenza fra scienza e fede

di PAOLO BELLAVITE

Secondo uno studio (vedi sotto) in preprint l’effettività dei “vaccini” contro la variante Omicron è circa: 50% appena inoculati, 0 (zero) dopo 2-3 mesi, Sotto 0 (cioè favoriscono l’infezione) dopo 3-6 mesi.

Una nuova dose riporta al 50% circa, ma c’è d’aspettarsi che il già parziale effetto svanisca in poche settimane. Di solito più dosi si fanno e meno funzionano, o fanno l’opposto, inducendo la “tolleranza immunitaria”.

Credere nel passaporto vaccinale di durata semestrale è come credere a Babbo Natale. Non è scienza, è fede. E come tale non può essere obbligatoria. A prescindere dal fatto che un ministro della salute che crede a Babbo Natale vuol dire che ha seri problemi. E li causa agli italiani…

QUI LO STUDIO