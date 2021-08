Per lo Stato criminale l’unica soluzione è la coercizione e la violenza

di PIETRO AGRIESTI

Le mancanze della politica, delle istituzioni, dell’informazione, della giustizia, si scaricano sui cittadini sotto forma di mala gestione della pandemia, di provvedimenti autoritari, di abusi di potere, di mancanza di sicurezza, di problemi economici, etc… Sono tutti problemi che vengono da lontano e che hanno costruito una situazione pronta a deteriorarsi sempre di più nel corso dei decenni, e che hanno pesato su tutta la storia del covid.

Ma abbiamo visto i lockdown, i coprifuoco, il green pass, etc… e non abbiamo visto un cambio di passo su tutto questo. Quando vedi per esempio che Speranza, Fontana, Gallera, stanno lì indisturbati, quando vedi i banchi a rotelle, il salvataggio di Alitalia, l’operazione su Mps, quando vedi come sono state gestite le scuole, come sono stati trattati tanto gli studenti che gli insegnanti, quando vedi i casini fatti su mascherine, tamponi, vaccini, etc.., quando vedi un’informazione che sopprime il dibattito, che fa terrorismo, che usa termini come “negazionisti”, che racconta le manifestazioni sul green pass come fossero un misto di novax terrapiattisti e neonazisti, che cosa devi pensare?

Poi ti dicono che le persone non possono essere lasciate a sè stesse perché prendono decisioni cretine e quindi ci vuole la coercizione. Ma quando mai le persone sono state lasciate a sé stesse? Sono nate e cresciute dentro questo sistema, sperimentando ogni giorno come funziona, e quanta credibilità e onestà hanno la politica, i media, la burocrazia italiani.

Se li lasci decidere per conto proprio prenderanno decisioni coerenti con questo. Se si teorizza che la soluzione é la coercizione allora ce ne vorrà sempre di più per ovviare ai guasti di un sistema che andrà sempre peggio. Perchè le persone saranno sempre meno disposte a collaborare, allora le dovrai sempre più coartare. E non è un discorso teorico, é quello che vediamo accadere in pratica.