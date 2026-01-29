Sherlock Holmes, un evento libertario con Guglielmo Piombini e Leonardo Facco

di REDAZIONE

“Sherlock Holmes, un libertario a Baker Street” è l’ultimo libro di Leonardo Facco! Un saggio, con un racconto inedito finale, che spiega perchè il più famoso detective del mondo è un vero anarco-individualista ante-litteram.

Per presentare il libro, verrà organizzato un evento unico tra mistero, libertà… e un delitto a tavola!

Il 21 febbraio 2026, presso l’agriturismo i 4 ROVERI di Treviglio (Bg), un pomeriggio irripetibile:

– La prima presentazione ufficiale del libro “Sherlock Holmes, un libertario a Baker Street”, dopo un coinvolgente “Pranzo con Delitto” interpretato da attori professionisti, dove ogni ospite dell’evento diventerà parte della scena.

Un incontro tra narrativa, gioco, intuizione… e spirito libertario. con due ospiti eccezionali: GUGLIELMO PIOMBINI (scritto, editore, libraio, ma soprattutto un gigante del pensiero libertario italiano) e RINO CASAZZA, scrittore, che ha pubblicato un numero imprecisabile di racconti e 16 romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi di grande successo dedicati a Sherlock Holmes e ad altri grandi detective della letteratura poliziesca. I più recenti sono è “Sherlock Holmes tra ladri e reverendi”, uscito in edicola nella collana “I gialli di Crimen” e in ebook per Algama e Sherlock Holmes, John Thorndike e il delitto sul treno, Delos digital, 2025.

Se ami i misteri, le buone storie e le idee che sfidano il potere, non potete mancare. Vi aspettiamo!!!

Riserva subito il tuo posto scrivendo a: Leonardofaccoeditore@gmail.com.

“Vieni a scoprire il libertario che è in te, ma anche nell’immortale Sherlock Holmes”.

PROGRAMMA DELL’ EVENTO:

Inizio: ore 13.00

Consegna del libro “Sherlock Holmes, un libertario a Baker Street”

Pranzo con Delitto insieme alla “Compagnia Teatrale OPLÀ”

Presentazione del libro insieme a Guglielmo Piombini

Costo di partecipazione: 50 euro.