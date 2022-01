Terza dose per evitare il contagio con Omicron? Una balla smontata su Nature

di LUIGI CORTINOVIS

Dato che non si può più dare la colpa a quelli che in modo veramente volgare vengono definiti “no-vax”, ed invece sono spesso persone intelligenti e con mente razionale e critica. Fra di loro i più importanti scienziati al mondo, schieratisi anche loro contro “guerra biologica” iniziata contro l’umanità.

Ecco alcuni dei loro nomi: John Ioannidis, Martin Kuldorff, Karol Sikora, Peter Mc Cullough, Sunedra Gupta, Jay Bhattacharya,Harvey Risch, Carl Heneghan, ecc. quindi un insieme di personaggi che rappresentano le UNiversità di Stanford, Harvard, Yale, Oxford, Royal Postgraduated School of Medicine.

Ormai, è crollato il castello di menzogne su cui si sono fondate le dichiarazioni, criminali e terroristiche, del primo ministro Draghi: i vaccini non danno alcuna protezione, chi se li fa contagia e viene contagiato.

Servono altre conferme? Eccole: David H. Ho, Aaron Diamond AIDS Research Center, Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, New York, NY 10032, USA. Department of Microbiology and Immunology, Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, New York, NY 10032, USA. Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, New York, NY 10032, USA. E questo è il loro studio, pubblicato su Nature.

Quindi chiunque asserisce che deve essere fatta la terza dose per proteggersi da Omicron, va considerato alla stregua di un assassino, il cui santo protettore è il dottor Mengele.