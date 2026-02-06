Argentina: la povertà cala ancora di 11 punti percentuali

di SANDRA PETTOVELLO

La povertà continua a diminuire in Argentina, grazie alle politiche economiche implementate dal governo, che hanno contribuito a ridurre l’inflazione e a stabilizzare l’economia, sommate alle azioni intraprese dal Ministero del Capitale Umano, incentrate sulle persone con maggiore vulnerabilità del paese.

In questo modo, nel terzo trimestre del 2025, l’incidenza della povertà è stata del 26,9%, il che rappresenta una diminuzione su base annua di 11,4 punti percentuali rispetto al terzo trimestre del 2024, quando aveva raggiunto il 38,3%. Questo calcolo è effettuato dal Ministero del Capitale Umano, attraverso il Consiglio Nazionale di Coordinamento delle Politiche Sociali (CNCPS), a partire dalla pubblicazione da parte dell’INDEC dei Microdati dell’Indagine Permanente sulle Famiglie (EPH) del terzo trimestre del 2025.

Questa proiezione ratifica la solida tendenza alla diminuzione dell’incidenza della povertà, che ha avuto il suo picco più alto nel primo trimestre del 2024, raggiungendo il 54,8%. Va ricordato che l’INDEC pubblica la misurazione ufficiale sulla povertà in modo semestrale, due volte all’anno. L’ultimo registro ha mostrato un’incidenza di povertà del 31,6% per il primo semestre del 2025, e la prossima misurazione ufficiale sarà a marzo 2026, riferita al secondo semestre del 2025.

Nel frattempo, secondo la stima del Ministero del Capitale Umano, l’incidenza dell’indigenza (povertà estrema) per il terzo trimestre del 2025 si è attestata al 6,0%, il che segna una diminuzione su base annua di 3,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024 (9,2%).

In sintesi: equilibrare la macroeconomia, porre un freno all’inflazione e focalizzare i trasferimenti verso i settori più vulnerabili, in modo diretto e trasparente, senza intermediari, ci sta permettendo di continuare a ridurre la povertà in Argentina.