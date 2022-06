Ennesima conferma del professor Bizzarri i vaccinati si ammalano molto di più!

Per la cronaca, comunque, il primo studio in bibliografia è quello pubblicato sul NEJM del Qatar con verifica su oltre 8.000.0000 di cavie umane da Bertollini: i vaccinati in seconda dose si ammalano del 242% in più dei non vaccinati per la SIDA causata dal vaccino.

era Agosto 2021 e non si poteva dire in giro perchè sennò non si vaccinava nessuno (leggi qui). Un preprint dell’Agosto 2021 che è stato pubblicato solo a Dicembre 2021 nel NEJM, quando ormai era chiaro nell’orbe terraqueo che sono veleni inutili e dannosi. Ma la cosa più ridicola è che il primo studio fatto da Bertollini nascondeva tra le tavole dell’appendice questo numero sconvolgente di maggior suscettibilità ad ammalarsi:).quando ormai era chiaro nell’orbe terraqueo che sono veleni inutili e dannosi.