Guerra in Iran, punti di vista: favorevoli e contrari all’intervento militare

di GEPPO CIATTI

La guerra contro l’Iran e il fronte globale dei contrari: motivazioni e protagonisti

La guerra scoppiata il 28 febbraio 2026, quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro obiettivi militari iraniani con l’obiettivo dichiarato di distruggere le capacità missilistiche e nucleari di Teheran e indebolire il regime, ha provocato una vasta ondata di opposizione internazionale proveniente da ambienti politici, accademici e culturali molto diversi tra loro.

Le critiche sul piano del diritto internazionale

Uno dei principali argomenti dei critici riguarda la legittimità giuridica della guerra. In Europa diversi leader e giuristi sostengono che l’operazione militare viola la Carta delle Nazioni Unite perché non è stata autorizzata dal Consiglio di sicurezza né giustificata da un attacco diretto. Il ministro della Difesa svizzero Martin Pfister ha affermato che i bombardamenti costituiscono una violazione del diritto internazionale e ha chiesto la cessazione immediata delle ostilità.

Analoghe posizioni sono state espresse da vari paesi europei e da governi del Sud globale, che vedono nella guerra un precedente pericoloso capace di erodere le regole dell’ordine internazionale.

Le obiezioni strategiche degli esperti

Una seconda linea critica proviene da analisti e studiosi di relazioni internazionali. Molti esperti ritengono che la guerra sia strategicamente controproducente: potrebbe destabilizzare l’intero Medio Oriente, rafforzare le milizie alleate dell’Iran e provocare una spirale di escalation regionale.

Sondaggi tra accademici specializzati in politica internazionale mostrano inoltre una forte opposizione al conflitto, con timori che l’intervento militare aumenti il rischio di guerre più ampie e di crisi energetiche globali.

Il dissenso negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti la guerra ha aperto un forte dibattito interno. Alcuni giuristi e commentatori sostengono che l’operazione sia incostituzionale, perché avviata senza un’esplicita autorizzazione del Congresso.

Anche nel panorama politico americano non mancano critiche trasversali: settori del Partito Democratico e alcune figure conservatrici ritengono che gli Stati Uniti si siano lasciati trascinare in una “guerra di scelta” in Medio Oriente, tradendo le promesse di ridurre l’impegno militare nella regione.

Le posizioni libertarie e anarco-capitaliste

Nel mondo libertario e anarco-capitalista l’opposizione alla guerra è quasi unanime. Think tank come il Cato Institute sostengono che non esista una giustificazione legittima per un conflitto contro l’Iran e che Washington abbia invece contribuito a creare tensioni circondando il paese con basi militari.

Per molti libertari, la guerra rappresenta l’esempio classico dell’espansione del potere statale: comporta aumento della spesa pubblica, restrizioni alle libertà civili e rischi di interventismo permanente. Questa posizione si inserisce nella tradizione anti-interventista di autori come Murray Rothbard o Ron Paul, secondo cui la politica estera aggressiva mina la libertà interna e la stabilità economica.

Proteste e opinione pubblica

Le opposizioni non sono rimaste solo teoriche. Negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali si sono svolte manifestazioni contro l’intervento militare, con proteste in numerose città dopo i bombardamenti iniziali.

Anche l’opinione pubblica europea appare in larga parte contraria: in Italia, ad esempio, sondaggi indicano che oltre la metà della popolazione è contraria all’intervento militare, mentre molti chiedono una posizione di neutralità e mediazione diplomatica.

Le critiche geopolitiche del Sud globale

Numerosi paesi del Sud globale hanno denunciato la guerra come una forma di interventismo occidentale e un tentativo di cambio di regime. Stati come Cina, Pakistan, Brasile e Sudafrica hanno sostenuto che la crisi avrebbe dovuto essere affrontata con negoziati diplomatici piuttosto che con un’azione militare.

Un fronte eterogeneo ma convergente

Nonostante provengano da orientamenti ideologici molto diversi — pacifisti, giuristi internazionali, analisti strategici, libertari o governi del Sud globale — queste critiche condividono un punto comune: la convinzione che la guerra rischi di destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente, indebolire il diritto internazionale e aggravare le tensioni globali.

Per questo motivo il fronte dei contrari al conflitto, pur diviso nelle motivazioni, rappresenta oggi una delle componenti più visibili del dibattito mondiale sulla guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele.

Le ragioni dei favorevoli alla guerra contro l’Iran: sicurezza, deterrenza e cambiamento di regime

Se il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele ha generato un vasto fronte di opposizione internazionale, esiste anche un blocco politico, strategico e culturale che considera la guerra una scelta necessaria. I sostenitori dell’intervento militare avanzano motivazioni diverse — dalla sicurezza nazionale alla stabilità regionale — e provengono da ambienti politici eterogenei, soprattutto negli Stati Uniti, in Israele e tra alcuni governi del Medio Oriente.

La posizione di Israele: fermare la minaccia esistenziale

La giustificazione principale avanzata dal governo israeliano riguarda la sicurezza nazionale. Il primo ministro Benjamin Netanyahu sostiene da anni che il programma nucleare iraniano rappresenti una minaccia esistenziale per lo Stato ebraico. Secondo questa impostazione, l’Iran non solo sviluppa capacità nucleari ma finanzia e arma gruppi ostili a Israele, come Hezbollah in Libano e diverse milizie sciite nella regione.

Per i sostenitori della guerra in Israele, colpire le infrastrutture militari iraniane e la rete dei suoi alleati regionali significa impedire che Teheran acquisisca una capacità nucleare o rafforzi il cosiddetto “asse della resistenza” anti-israeliano.

Gli argomenti dell’amministrazione americana

Anche negli Stati Uniti esiste un fronte favorevole all’intervento. Il presidente Donald Trump ha difeso l’operazione sostenendo che l’Iran stesse rapidamente avvicinandosi alla possibilità di costruire un’arma nucleare. Secondo questa interpretazione, l’azione militare sarebbe stata una misura preventiva per impedire una minaccia imminente.

Un’altra motivazione avanzata da alcuni esponenti repubblicani è la necessità di ristabilire la deterrenza americana in Medio Oriente. Dopo anni di tensioni con Teheran, i sostenitori della guerra ritengono che una risposta militare forte sia l’unico modo per scoraggiare ulteriori attacchi contro interessi statunitensi o contro alleati regionali.

Il fronte neoconservatore

Tra i sostenitori più convinti dell’intervento figurano anche esponenti del pensiero neoconservatore negli Stati Uniti. Analisti e think tank vicini a questa corrente sostengono che il regime iraniano sia una delle principali fonti di instabilità in Medio Oriente e che il suo indebolimento possa favorire una trasformazione politica della regione.

Secondo questa visione, la guerra non avrebbe solo un obiettivo militare immediato, ma anche uno politico: indebolire o rovesciare il regime teocratico di Teheran, aprendo la strada a un cambiamento interno.

Il sostegno di alcuni paesi arabi

Un sostegno meno esplicito ma politicamente significativo proviene anche da alcuni governi del Golfo Persico.

Stati come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti vedono l’Iran come il principale rivale strategico nella regione. Per questi paesi, un indebolimento militare di Teheran potrebbe ridurre l’influenza iraniana in Iraq, Siria, Libano e Yemen.

La dimensione energetica e geopolitica

Alcuni analisti favorevoli all’intervento sostengono inoltre che contenere l’Iran sia fondamentale per mantenere la stabilità delle rotte energetiche globali. Teheran controlla infatti uno dei punti strategici del commercio mondiale di petrolio, lo Stretto di Hormuz. Secondo questa interpretazione, una dimostrazione di forza militare servirebbe a impedire che l’Iran possa usare questa leva geopolitica per esercitare pressione sull’economia globale.

Una guerra vista come inevitabile

Per i sostenitori del conflitto, quindi, la guerra non sarebbe una scelta ideologica ma una decisione imposta dalle circostanze. L’argomento centrale è che un Iran militarmente più forte — eventualmente dotato di armi nucleari — rappresenterebbe una minaccia ancora maggiore per la sicurezza internazionale.

In questa prospettiva, l’intervento militare viene presentato come un tentativo di prevenire uno scenario futuro più pericoloso. Tuttavia, anche tra coloro che appoggiano la guerra, rimane il timore che il conflitto possa allargarsi ulteriormente e trasformarsi in una crisi regionale di lunga durata.