La scalata silenziosa dell’Islam più estremo tra le mura di Cambridge

di LUCIA TRAVERSO

Ciò che sta accadendo a Cambridge svela una deriva allarmante: l’estremismo islamico più radicale ha varcato indisturbato la soglia di una delle università più prestigiose del pianeta, trasformando i luoghi del sapere in roccaforti di una sovversione ideologica spietata. I confini non vengono più violati con gli eserciti, ma spalancati dall’interno con la complicità silenziosa delle nostre stesse istituzioni.

Dopo il caso di Jason Arday, ecco la prova definitiva che il sistema è marcio fino al midollo: Farah Ahmed, ex sostenitrice di Hizb ut-Tahrir — un’organizzazione feroce, oggi giustamente schedata come gruppo terroristico — è stata piazzata al vertice della ricerca post-laurea in pedagogia a Cambridge. Proprio lì, dove si forgiano i leader di domani, a chi viene affidato il futuro? A chi professa la distruzione sistematica del nostro mondo.

Perchè Cambridge è importante nel mondo Occidentale?

La pedagogia di Stato nel Regno Unito e nell’intero mondo occidentale non è mai stata un processo neutrale: essa passa inevitabilmente attraverso i corridoi di Cambridge (malgrado la sua autonomia), che da secoli rappresentano il laboratorio strategico in cui le élite politiche e culturali britanniche forgiano le identità collettive e, nel caso occidentale, il pensiero liberale e democratico.

Ma torniamo a noi.

Ecco cosa predica senza sosta, Farah Ahmed, colei che oggi forma i nostri docenti universitari:

La Grande Minaccia: L’istruzione occidentale è il nemico da abbattere, una trappola mortale architettata per strappare i giovani alle loro credenze e corrompere le nuove generazioni.

Democrazia come pattumiera morale: Il sistema democratico viene bollato come una “tradizione corrotta”, colpevole di permettere leggi e libertà (dalle unioni civili alla scienza) che calpestano il dogma religioso.

Il sabotaggio della scuola: Materie fondamentali come la lingua inglese e le fiabe vengono definite “pericolose e immorali”, mentre la scienza e l’evoluzione sono rigettate come menzogne coloniali.

L’odio per l’integrazione: Vengono condannate le scuole che insegnano che il matrimonio minorile o la poligamia sono sbagliati; la coeducazione tra maschi e femmine e persino il cortile della scuola diventano armi di corruzione di massa.

La cancellazione della conoscenza: L’obiettivo dichiarato non è insegnare a leggere, scrivere o contare, ma preparare i giovani esclusivamente all’aldilà, cancellando ogni barlume di pensiero critico e laico.

Mentre le autorità girano la testa dall’altra parte e finanziano con soldi pubblici questa rete di indottrinamento, l’università più famosa d’Inghilterra organizza conferenze per “disimparare” la civiltà e tornare al Medioevo ideologico.

Questo non è un semplice dibattito accademico: è un suicidio servito su un piatto d’argento da chi odia i nostri valori ma ne sfrutta generosamente i privilegi. Perchè ci facciamo questo autogoal?