La scienza non deve rispettare l’autorità

di MICHELANGELO

Il pensiero scientifico non segue il principio di autorità. Se una comunità scientifica sostiene un qualcosa di errato, basta un solo scienziato per fare in modo che la comunità scientifica sia costretta a tornare sui suoi passi. In diversi settori della scienza invece (covid, cambiamento climatico) si cerca di imporre il principio di autorità e trasformare la scienza in politica.

In questi 3 anni è stato rotto completamente il metodo scientifico che è fatto di dibattito, dubbio e ipotesi.

Inizialmente hanno provato a bloccare la pubblicazione di qualsiasi articolo contro i vaccini. Dopodiché essendo diventato impossibile, hanno iniziato a minacciare gli autori dicendo “se non scrivi che il beneficio supera comunque i rischi non pubblichi” e cose di questo tipo. Chi non scende a questi compromessi è costretto a pubblicare con giornali piccoli e viene automaticamente delegittimato.