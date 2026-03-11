Madrid Economic Forum: il grande appuntamento del pensiero economico liberale

di ARTURO DOILO

Il mondo di lingua spagnola è decisamente più all’avanguardia di quello italiano in materia liberale e libertaria. Il Madrid Economic Forum (MEF) è uno degli eventi più rilevanti del panorama economico e culturale liberal-libertario in Europa. Si tratta di un forum internazionale che riunisce economisti, imprenditori, analisti e opinion-leader per discutere i grandi temi dell’economia contemporanea: crescita, libertà economica, innovazione tecnologica, imprenditorialità e battaglia culturale contro l’interventismo statale.

L’edizione del 2026 si svolgerà il 14 marzo a Madrid, presso il Palacio Vistalegre, uno dei principali palazzetti multifunzionali della capitale spagnola, nel quartiere di Carabanchel. Il forum punta a diventare uno dei più grandi eventi economici di lingua spagnola, con migliaia di partecipanti e un importante apparato mediatico e audiovisivo.

Chi organizza il Madrid Economic Forum

Il forum è organizzato da un gruppo di iniziativa privata legato al mondo dell’imprenditoria e della divulgazione economica. Tra i promotori principali figura Víctor Domínguez, noto divulgatore economico sui social con il nome di Wall Street Wolverine. L’organizzazione dell’evento coinvolge anche realtà imprenditoriali come Racks Labs e Abast, con il sostegno di sponsor privati.

Il MEF si presenta esplicitamente come un forum indipendente e finanziato da capitali privati, con l’obiettivo di promuovere il dibattito su economia di mercato, investimenti e innovazione.

Quante edizioni sono state organizzate

Quella del 2026 sarà la seconda edizione del Madrid Economic Forum. La prima si è tenuta nel 2025 con un notevole successo di pubblico e con la partecipazione di numerosi relatori provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale e mediatico.

Il successo della prima edizione ha spinto gli organizzatori a trasformare l’evento in un appuntamento annuale sempre più rilevante nel panorama economico europeo.

Gli ospiti e i relatori dell’edizione 2026

Il Madrid Economic Forum riunisce alcune delle figure più note del pensiero liberale e libertario in Spagna e nel mondo. Tra i relatori confermati per l’edizione 2026 figurano:

Juan Ramón Rallo , economista e divulgatore liberale.

, economista e divulgatore liberale. Miguel Anxo Bastos , professore di scienza politica e pensatore libertario.

, professore di scienza politica e pensatore libertario. Daniel Lacalle , economista e analista finanziario.

, economista e analista finanziario. Manuel Llamas , direttore dell’Instituto Juan de Mariana.

, direttore dell’Instituto Juan de Mariana. Jano García , divulgatore economico.

, divulgatore economico. Fer Miralles , imprenditore e conferenziere.

, imprenditore e conferenziere. Juan Soto Ivars , giornalista e scrittore.

, giornalista e scrittore. Pedro Herrero, analista e commentatore politico.

Il forum ospita anche altri relatori provenienti dal mondo dell’impresa, della comunicazione e dell’analisi geopolitica, con l’obiettivo di offrire una visione ampia dei cambiamenti economici e culturali contemporanei (Qui il panel completo dei conferenzieri).

Dopo l’enorme successo riscosso lo scorso anno, ha confermato la sua presenza anche il presidente argentino, Javier Milei.

La sua partecipazione non è casuale: negli ultimi anni la Spagna è diventata uno dei luoghi in cui il dibattito sulle idee liberali e libertarie è particolarmente vivace, anche grazie al lavoro di economisti e divulgatori legati all’Instituto Juan de Mariana, ad altri centri di ricerca, ma soprattutto al professor Jesus Huerta de Soto, con cui Milei ha stretto una sincera amicizia, oltreché per il fatto che lo considera un suo maestro. In questo contesto, la presenza di Milei rappresenta un forte richiamo mediatico e politico.

Un evento tra economia, cultura e battaglia delle idee

Il Madrid Economic Forum non è soltanto una conferenza economica tradizionale. Gli organizzatori lo presentano come uno spazio di confronto sulle grandi sfide del nostro tempo, dove si discutono temi come l’impatto dell’intelligenza artificiale, il futuro dell’imprenditorialità, le politiche economiche e il ruolo della libertà individuale nelle società contemporanee.

In questo senso il MEF si è rapidamente trasformato in un punto di riferimento per la comunità liberal-libertaria di lingua spagnola, attirando studiosi, imprenditori e attivisti interessati al dibattito sulle idee di libero mercato.

Con la sua seconda edizione del 2026, il Madrid Economic Forum punta dunque a consolidarsi come uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’economia di mercato e alla diffusione delle idee della libertà.

