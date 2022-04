Prima fanno impazzire la gente, poi pensano a introdurre lo “psicologo di base”

di FRANCO CAGLIANI

Prima, mandano fuori di testa le persone a suon di restrizioni, lockdown, mascherine e terrorismo psicologico. Poi, pensano a fornire loro lo strizzacervelli di base.

In perfetto stile keynesiano (scava una buca e riempi la buca), la Regione Lombardia (sulla scorta di quanto fatto in Campania) si attiva per introdurre “lo psicologo di base”, depositando in Consiglio regionale la proposta di legge (da approvarsi entro l’autunno) per l’istituzione di questa figura gratuita e rivolta a tutte le fasce d’età (con un’attenzione particolare a giovani e adolescenti, e ti pareva).

Mentre i medici di base si dileguano e danno dimissioni a raffica, i fenomeni del circo politico lombardo, presentano un testo con una dotazione finanziaria di 12 milioni di euro per il triennio 2023-2025: “I cittadini potranno accedere autonomamente al servizio oppure essere inviati da medici di famiglia, pediatri e specialisti che rilevino segnali di un possibile disagio psicologico nei loro pazienti. La nuova figura opererà in equipe con la rete dei servii specialistici della salute mentale, dei consultori e ospedalieri, con l’obiettivo di offrire supporto psicologico a costo zero”.