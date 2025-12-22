Argentina, nuove deregolamentazioni al settore aero-commerciale

di FEDERICO STURZENEGGER

La Risoluzione 957/25 dell’ANAC Argentina, firmata dal suo Amministratore Oscar Villabona, continua a deregolamentare lo spazio aereo argentino. La risoluzione stabilisce emendamenti alle RAAC (Regole dell’Aviazione Civile Argentina) di alto impatto per il settore aeronautico.

Tra queste, viene eliminata l’obbligatorietà di presentare un piano di volo all’interno del Paese per tutta l’aviazione privata (proprio come non devi presentare allo Stato un piano di viaggio quando sali in auto per andare a Mar del Plata). Questo cambiamento implica una riduzione significativa di tempi e scartoffie, che gravavano su ogni cittadino che volesse salire su un aereo, accenderlo e decollare. Ora lo Stato non ti chiederà più dove vai. Non si tratta di reinventare la ruota: negli USA e nei Paesi europei si opera già così.

L’unica eccezione riguarda la zona di alta vigilanza aerea per motivi di narcotraffico sopra il parallelo 29S. In quella zona, per non dover presentare un piano di volo, sarà necessario disporre di un sistema ADSB che permetta il tracciamento in tempo reale dei velivoli.

Viene eliminata la proibizione del volo visuale notturno in tutto il Paese. In Argentina, se volevi volare con un aereo in condizioni visuali di notte era proibito; ora è liberalizzato. Lo Stato era una macchina per impedire.

È stato eliminato per tutto il trasporto aero-commerciale il requisito della (ormai abrogata) licenza commerciale di 1ª classe (requisiti inutili che erano stati introdotti per dare lavoro agli istruttori di volo). Ciò si tradurrà in una maggiore offerta di piloti commerciali, essenziale in un mercato in crescita come quello argentino.

Per quanto riguarda le compagnie di aviazione non di linea, sono stati semplificati i requisiti per le attrezzature, i manuali e le pratiche burocratiche, ed è ora permesso volare con un solo pilota a determinate condizioni (disporre di un pilota automatico a 3 assi), il che ridurrà drasticamente i costi per le piccole compagnie aeree.

Non è una sorpresa il successo e la rivoluzione che stanno avendo le riforme del mercato aero-commerciale. In questo settore ci stiamo rapidamente avvicinando all’ideale del Presidente Milei di fare dell’Argentina il Paese più libero del mondo.