Autonomia Differenziata, Siciliani Liberi organizza un evento a Pergusa

Il giorno 22 gennaio, a partire dalle ore 10.00, a Pergusa, presso l’Hotel Federico II, SICILIANI LIBERI celebra i propri sette anni dalla fondazione.

L’evento, aperto a iscritti e simpatizzanti, con qualificati inviti del mondo produttivo, sociale e politico siciliano, avrà come tema portante la sfida dell’Autonomia Differenziata in rapporto alla mai risolta Questione Finanziaria siciliana e all’attuazione dello Statuto Speciale della Regione. SICILIANI LIBERI mette in campo idee e proposte per mettere in guardia contro l’ennesimo tentativo di aggravare le condizioni di fatto coloniali nelle quali vive oggi la Sicilia.

Fra gli interventi, prevista la partecipazione della candidata alla Presidenza della Regione, Eliana Esposito, del fondatore del partito, Massimo Costa, e del segretario politico, Ciro Lomonte Da sempre a fianco dei Siciliani, per la liberazione, economica, politica e sociale, della Sicilia, nel 2016 come oggi: SICILIANI LIBERI. La cittadinanza, previa registrazione in loco, è invitata a partecipare alla giornata.