Bilinguismo, apprendimento dell’inglese e ignoranza del giornalismo italiano

di MARCO TAMBURELLI

Continua la sagra dell’ignoranza arrogante, presieduta dai paladini della glottofobia a tutti i costi. Qui (immagine sotto) ne abbiamo un esempio perfetto, con il numero quasi record di due affermazioni false in tre righe mal scritte, manco lo facessero apposta.

Allora, io sarò anche lombardofono, e quindi magari le sottigliezze della lingua italiana mi sfuggono, ma quel “ma l’Italia” nel titolo sembra suggerire che la conoscenza del’inglese sia interamente scollegata, se non addirittura opposta, alla conoscenza di una lingua regionale come il veneto. Ma dove li vanno a pescare questi? Spero non nel Po, che già ha sofferto tanto.

Eppure, la gente che veramente ci tiene a saperne di queste cose, ha studiato i legami fra il bilinguismo e la conoscenza dell’inglese, scegliendo la razionalità, la scienza e la ricerca al posto dello sparare sentenze a caso. E con metodi rigorosamente scientifici hanno scoperto che chi parla ed è alfabetizzato sia in una lingua regionale che in una lingua di stato è, guarda un po’, profondamente avvantaggiato nell’apprendimento di un’altra lingua come, e sì, l’inglese. Ma varda un poo ti.

E le prove sono schiaccianti. Cristina Sanz della Georgetown University ha condotto uno studio che ha coinvolto più di 200 studenti (mica quattro gatti eh…) paragonando bilingui catalano-spagnolo ai monolingui ispanofoni che stavano studiando l’inglese come seconda lingua (per i monolingui ispanofoni) o terza lingua (per i bilingui spagnolo-catalano). Una volta controllati fattori come lo stato socio-economico, l’ammontare di esposizione all’inglese, l’intelligenza generale e la motivazione, si è scoperto che – guada un po’ i casi della vita – i bilingui catalano-spagnolo sono fortemente avvantaggiati in diverse misure della conoscenza della lingua inglese, tra cui la scrittura, la conversazione, la lettura, la grammatica e il vocabolario.

Ma non finisce qui. Uno studio condotto da Carmen Muñoz dell’Università di Barcellona ha preso in esame l’apprendimento dell’inglese come terza lingua, mettendo a confronto studenti che presentano un diverso livello di competenza bilingue catalano-spagnolo. I risultati indicano che un livello più alto di bilinguismo catalano-spagnolo è associato a un livello più alto di punteggi in diverse misure di scrittura in inglese come terza lingua. Simili risultati sono stati ottenuti da Gonzalez Ardeo e Lasagabaster (Universidad del País Vasco) con studi sui bilingui basco-spagnolo. Insomma, i dati ci sono, basta volerli conoscere.

Ma la sagra dell’ignoranza arrogante è un po’ come la miseria, ama fare le cose in grande. E così, dopo la menzogna dell’inglese, troviamo l’altra affermazione palesemente falsa, ovvero l’idea – interamente priva di fondamento – che il veneto nelle scuole “non aiuterebbe a preparare le future generazioni al confronto con il mondo”.

Questa è grossa, ma grossa davvero. Forse sarebbe stata sufficientemente pseudointellettuale settant’anni fa, quando si credeva che i bilingui fossero ritardati. Ma oggi? Oggi i vantaggi cognitivi associati al bilinguismo sono risaputi, e sono proprio del tipo che aiuta a confrontarsi con il mondo. E sì, perche’ il bilinguismo, anche quello regionale, può stimolare l’intelligenza, la capacità di concentrazione, e l’apertura mentale. Questi sono alcuni dei motivi che hanno portato parecchi governi di parecchie regioni d’Europa a inserire le lingue regionali nelle scuole come lingue veicolari, come per esempio in Galles e in Frisia, e come avevo già riportato in modo più dettagliato qui.

Adesso, l’ignoranza non è certo peccato, e siamo tutti un po’ ignoranti, ma almeno alcuni di noi non hanno l’arroganza di sfoggiarla in un articolo di giornale.