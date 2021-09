È calato il silenzio sulle origini del SARS-COV-2

di MARCO COSENTINO

Non mi sono mai appassionato alle controversie scientifiche sull’origine del SARS-CoV-2, dato che ho la sensazione che per quella via non sia possibile giungere ad alcuna conclusione certa.

Tuttavia credo anche che la questione non sia per nulla marginale rispetto alla “lettura” della crisi e della sua gestione. Documenti come questo qui sopra si aggiungono a tante altre evidenze che paiono consolidare l’ipotesi che SARS-CoV-2 non abbia un’origine naturale.

Per dire che il fatto di non trattare il tema in questa sede dipende più che altro dalla convinzione che la soluzione non si possa trovare con l’analisi di evidenze scientifiche bensì con la rivelazione di accordi, transazioni e in generale di attività di natura politica ed economica. E, vista la portata della vicenda, è quasi scontato che almeno una certa parte dei responsabili dell’attuale crisi stia tra coloro che oggi la stanno gestendo.

Da qui la difficoltà ma anche al tempo stesso l’importanza di chiarirne l’origine. Il fatto che il tema sia rapidamente scomparso dai palinsesti mediatici così come dalla discussione politica è un ulteriore pesantissimo elemento che impedisce di accettare un “nulla di fatto”.