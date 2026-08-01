I postumi dell’orgia monetaria

di MATTEO CORSINI

A parole, il neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, intenderebbe ridurre le dimensioni del bilancio della Fed, riducendo la liquidità pompata a più riprese a partire dal default di Lehman Brothers quasi vent’anni fa mediante il quantitative easing. Se passerà dalle intenzioni ai fatti è tutto da dimostrare, ma di certo una riduzione della liquidità potrebbe sgonfiare, anche in modo brusco, i valori aumentati notevolmente di molti asset finanziari.

Lo rileva in un articolo sul Sole 24 Ore Giuliano Noci, concentrandosi in particolare sul mondo della AI. Scrive Noci:

“Le Big Tech valgono perché innovano. Ma anche perché hanno potuto raccogliere capitale con una facilità quasi irreale. La rivoluzione dell’AI non è stata alimentata solo dai chip di Nvidia o dagli algoritmi di OpenAI. È stata alimentata da un oceano di denaro. Ora, però, il vento cambia. I colossi digitali finanziano data center, reti elettriche e capacità di calcolo ricorrendo sempre più al debito. Nel frattempo gli investitori iniziano a fare una domanda quasi dimenticata nell’epoca dell’entusiasmo permanente: quando torneranno davvero questi soldi? Ed è qui che la proposta di Warsh diventa esplosiva. Se la Federal Reserve iniziasse a drenare liquidità, il capitale smetterebbe di essere un bene abbondante. Tornerebbe a costare non solo in termini di interessi, ma anche di selezione. La trasfusione rallenterebbe. E qualcuno scoprirebbe che crescere con il proprio sangue è molto più difficile che vivere attaccato a una flebo”.

Si tratta di una osservazione condivisibile. Meno condivisibile questo passaggio:

“Per quasi vent’anni il dibattito sulla politica monetaria si è ridotto a un’ossessione: il costo del denaro. Alzare o abbassare i tassi sembrava l’unico strumento disponibile”.

In realtà, per quasi vent’anni le decisioni della banca centrale sui tassi di interesse sono passate in secondo piano, proprio perché è divenuto prevalente l’uso del QE. Che, da strumento inizialmente non convenzionale, è divenuto quello principale, almeno fino alla fine della pandemia. Come ebbe a sostenere Ludwig von Mises, peraltro in anni in cui l’inflazionismo non era praticato in dimensioni così enormi, “siamo destinati a trascorrere decenni per l’orgia di denaro facile di pochi anni”. E in questo caso gli anni di orgia monetaria non sono neppure stati pochi…