Non sono scienziati, sono buffoni!

Si diceva solo due giorni fa che il cambio complessivo di rotta del CDC (Fauci/Walensky) avrebbe portato subito all’adeguamento di tutti. I padroni hanno parlato e, come successo prima, i sudditi eseguono.

Fauci e Walensky se ne sono usciti con la storia del morto per o morto con covid?

Subito arriva l’adeguamento anche se finiamo per risultare clown. La disperazione è globale, si sono accorti che il fallimento completo dei farmaci che continuano a chiamare “vaccini” non consentirà a nessuno di uscire dalla crisi covid-19, che a mio parere hanno ingegnerizzato. Il virus non va da nessuna parte e quindi che fanno?

Quello che prima era Scienza ora non vale niente. Il più furrrrrrrbo è Bassetti che da qualche giorno è il Masaniello de’ noantri, avendo superato il Masaniello per antonomasia, Crisanti. E quindi con una faccia di bronzo che ci si crede cosa ti dicono? Basta con i conteggi dei positivi, non serve a nessuno. E, badate, lo dicono quando le persone stanno sfondando tutte le statistiche andando a testarsi in massa e trovandosi, com’era prevedibile, stra-positivi. Ci sono sempre stati milioni di positivi, solo che nessuno faceva test al ritmo di 1 milione al giorno.

Ma perché il report dei positivi aveva senso quando ne avevi 100mila o 200mila e non ha senso ora che ne hai 2/3/4 milioni? Ovviamente perché questo conteggio non ha mai avuto senso, ma come pensi ora di dire a decine di milioni di psicotizzati, che nel frattempo ti fanno la battaglia perché vogliono chiudere (di nuovo!) le scuole, che con 500mila positivi era pericoloso e invece con 5 milioni non è pericoloso, tanto che non li tracciamo più? Auguri, buffoni!

E poi cosa ci dice questa faccia di bronzo di Bassetti? “Anche il conteggio di decessi è sbagliato”. Non ci si crede! Ma come… si era sempre detto che il conteggio dei decessi era sbagliato e ora ce ne veniamo fuori che abbiamo arrestato, licenziato, violentato, brutalizzato decine di milioni di persone sbagliando persino a fare i conti? Buffoni!

Eh, ma ora quello che la Walensky diceva l’altro giorno, quello che Fauci diceva l’altro giorno (“ora vi facciamo il conteggio *per* e *con*”) quello che ha detto la Walensky giusto un paio di giorni fa (“il 75% dei decessi negli USA avevano 4 comorbilità” ergo non sono morti per il covid-19, il 75%, capito?) ha messo tutti in allarme (Video sopra).

La narrativa deve cambiare perché tra meno di due anni ci sono le elezioni e Biden non ci può arrivare con numeri disastrosi in tutti i settori. Bisogna iniziare a far passare il messaggio che la questione si è risolta e se contiamo i positivi come prima, se contiamo i decessi come prima, non ci riusciremo mai.

Notate che il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha detto: “Ha ragione, ne parlerò col ministro”. Pazzesco. Sono disperati. Praticamente questa gente vorrebbe dirvi che la crisi covid-19 ve la siete inventata voi, tra un po’ vi diranno che dovete vivere la vita, non potete pensare ai virus.

Buffoni. Buffoni loro e chi li ha seguiti. E’ una debacle epocale. Loro conoscevano la Scienza…