Record storico per le esportazioni e la bilancia commerciale argentina

di ARTURO DOILO

Secondo i dati diffusi dal ministro dell’Economia Luis “Toto” Caputo, le esportazioni di beni dell’Argentina hanno raggiunto a luglio 8.854 milioni di dollari, con un incremento del 14,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Si tratta del nuovo record storico per il mese di luglio. Nei primi sette mesi dell’anno le vendite all’estero hanno accumulato una crescita del 22,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

La bilancia commerciale ha registrato un surplus di 2.115 milioni di dollari, il più elevato di sempre per un mese di luglio nella serie storica. Nel dettaglio settoriale, le esportazioni di Combustibili ed Energia sono aumentate del 97,8% su base annua, quelle di Manufatti di Origine Industriale (MOI) dell’11,2% e quelle di Manufatti di Origine Agropecuaria (MOA) del 4,9%. I Prodotti Primari hanno invece registrato una lieve flessione dello 0,6%.

Sul fronte della crescita economica, l’Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) di giugno ha segnato un aumento dello 0,8% rispetto a maggio e del 2,7% su base interannuale. L’indicatore di tendenza-ciclo, che elimina le componenti irregolari, è cresciuto dello 0,2% mensile e ha prolungato a 27 il numero di mesi consecutivi di espansione, il ciclo più lungo dal periodo compreso tra giugno 2009 e agosto 2011.Dodici dei quindici settori in cui si articola l’EMAE hanno mostrato variazioni positive su base annua.

I maggiori contributi alla crescita sono arrivati da Estrazione di Miniere e Cave (+0,6 punti percentuali), Agricoltura, Allevamento, Caccia e Silvicoltura (+0,5), Pesca (+0,4), Industria Manifatturiera (+0,3), Commercio all’ingrosso e al dettaglio (+0,1) e Costruzioni (+0,1).I numeri confermano un andamento positivo sia sul versante esterno sia su quello dell’attività economica interna.

Del resto, il grafico riportato qui sopra mostra chiaramente il netto cambiamento di tendenza che caratterizza l’Argentina dal giorno in cui Javier Milei s’è insediato alla presidenza.