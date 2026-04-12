Argentina, due anni dopo: qualche dato sul governo Milei

Legge RIGI (Regime di Incentivi per i Grandi Investimenti) che ha permesso investimenti esteri (soprattutto Canada, Australia, UK e USA) per un totale di circa 18.350 milioni di USD. La pipeline è di 69 miliardi di USD). La misura garantisce, per trent’anni, benefici fiscali, doganali e cambiari per i progetti di investimento superiori a 200 milioni di dollari nei settori dell’energia, dell’estrazione mineraria, dell’agro industria e delle infrastrutture e tecnologia. Tra gli incentivi ci sono la riduzione dell’imposta sugli utili dal 35% al 25% ed il rimborso accelerato dell’Iva.