Argentina, due anni dopo: qualche dato sul governo Milei

di ENRICO MARINONI
I dati sulla rivoluzione argentina che i giornalisti italiani non ti raccontano perché sono a libro paga della politica italiana. Nessuno, nella storia, ha mai realizzato quello che ha già conseguito Javier Milei in Argentina. Secondo la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva: “Il cambio in Argentina è tra i più impressionanti della storia”.
Nel solo primo anno, Milei ha varato più riforme rispetto ai 10 anni della Thatcher.
Milei ha presentato un DNU (decreto di necessità ed urgenza) dopo solo due giorni: 800 riforme subito approvate (cinque volte più di Menem) con solo il 10% dei senatori ed il 15% dei deputati.
A seguito delle elezioni del 26 ottobre del 2025, i deputati de “La Libertà Avanza” hanno 95 seggi su 257, ovvero il 37% della Camera. Al Senato, i seggi sono 20 su 72, ovvero il 27,8%.
Le riforme approvate finora (oltre 15 mila norme abrogate ad oggi) dovrebbero permettere di scalare almeno 80 posti nella classifica delle libertà economiche dell’Heritage Foundation (nel 2024 l’Argentina era al 145° posto, nel 2025 era al 124° posto, Nel 2026 è al 106° posto: 80 posizioni significherebbe collocarsi più avanti dell’Italia che, in costante discesa, è 73ma, ovvero ultima, in Occidente, insieme alla Grecia al 75mo posto; l’obiettivo di Milei è la prima posizione mondiale!).
Scalare posizioni in questa classifica è fondamentale perché i paesi più liberi sono 12 volte più ricchi dei paesi statalisti, registrano tassi di crescita doppi, hanno 25 volte meno poveri e 50 volte meno indigenti.
Spesa pubblica primaria nazionale (esclusi gli interessi sul debito) ridotta del 28% in termini reali dal 2023! La spesa primaria nazionale è passata da 185 mila miliardi di pesos a 134 mila miliardi di pesos con un taglio pari a circa 38 miliardi di USD in termini reali. In USD, la spesa dell’amministrazione centrale è scesa da circa 135 miliardi di USD s 97 miliardi di USD (iaraf.org
).
In due anni, il risparmio è stato di circa 67 miliardi di USD. La spesa primaria consolidata è arrivata al 31,4% del pil. Questi tagli hanno permesso di passare da un deficit del 5% rispetto al PIL a un superàvit fiscal (+1,40% al netto degli interessi sul debito), uno dei pochi paesi al mondo in surplus (sono meno del 10%, molti dei quali lo sono grazie a risorse naturali, come la Norvegia, Kuwait, Qatar, Oman).
Come sostenuto dalla Scuola Austriaca, “la riduzione della spesa pubblica, correttamente definita da Murray Rothbard come «depredazione governativa del prodotto privato nazionale», è una conditio sine qua non per crescere.” (cit. Bernardo Ferrero, Libero 5/11/2024).
Inflazione all’ingrosso scesa dal 54% mensile a dicembre 2023, all’1,00% di febbraio 2026. L’inflazione annuale al consumo è scesa dal 276,2% del gennaio 2024 al 33,1% di febbraio 2026 (Indec).
Le variazioni mensili dei prezzi sono state costantemente inferiori a quelle dell’anno precedente, risultati ottenuti senza alcun controllo dei prezzi o della tassazione ma con l’unico modo possibile, ovvero surplus fiscale ed emissioni monetarie zero.
Quando l’inflazione diminuisce o diventa negativa “è come se venisse distribuito un dividendo a tutta la popolazione. Un dividendo, però, non egualitario perché i beneficiari, essendo l’inflazione la più regressiva delle imposte, sono soprattutto i meno abbienti.” (cit. Bernardo Ferrero, Libero 5/11/2024).
Aboliti oltre la metà dei ministeri (da 20 a 9) e, tra i 9 ministeri residui, istituito quello della deregolamentazione al cui vertice è stato nominato il ministro Federico Sturzenegger.
Deregolamentato il trasporto passeggeri. Qualsiasi veicolo con assicurazione e VTV (collegamento gps/wireless) può fornire servizi di trasporto urbano (per le lunghe distanze sono richiesti solo sei posti). È stato creato il Registro nazionale del trasporto passeggeri a motore (RNTAP) affinché aziende e trasportatori possano registrarsi online e gratuitamente. Una volta registrati, entro un massimo di 5 giorni lavorativi gli argentini ricevono il certificato di registrazione del vettore che consente loro di registrare i servizi da fornire.
Liberalizzazione nell’utilizzo di qualsiasi divisa per qualsiasi pagamento.
Surplus fiscale dal primo mese di gennaio 2024 (+1,10% del pil nel primo semestre 2024). Il surplus fiscale del 2024 è stato dell’1,6% annuale, il dato migliore degli ultimi 16 anni (nel 2011, +0,2%). Nel 2026 il surplus è attorno all’1,40% (Ministero Economia). L’Emissione monetaria è, dunque, zero (nel paese che ha realizzato 10 default): questa è la condizione necessaria per ridurre l’inflazione.
Il credito privato è più che raddoppiato (+110% in termini reali) dal momento delle elezioni passando dal 5% del pil nel 2023 al 13,6% del 2026 (Adeba e BCRA).
Nel 2024, il primo anno di attività del governo Milei, sono stati licenziati 37.595 dipendenti pubblici. A gennaio 2025, sono stati ridotti oltre 41 mila posti di lavoro statali. A febbraio 2026, il taglio complessivo è stato di 66.405 posti di lavoro statali.
Abolito il “posto pubblico ereditario“: incredibile, ma esisteva una norma che garantiva il passaggio del posto pubblico per parentela.
Legge RIGI (Regime di Incentivi per i Grandi Investimenti) che ha permesso investimenti esteri (soprattutto Canada, Australia, UK e USA) per un totale di circa 18.350 milioni di USD. La pipeline è di 69 miliardi di USD). La misura garantisce, per trent’anni, benefici fiscali, doganali e cambiari per i progetti di investimento superiori a 200 milioni di dollari nei settori dell’energia, dell’estrazione mineraria, dell’agro industria e delle infrastrutture e tecnologia. Tra gli incentivi ci sono la riduzione dell’imposta sugli utili dal 35% al 25% ed il rimborso accelerato dell’Iva.
Indice della povertà economica: sceso, da un massimo del 52,9% al 28,2% del secondo semestre 2025 (indec.org.ar
). 8,5 milioni di argentini sono usciti dalla povertà. L’indigenza è scesa dal 21% al 6,3% di fine 2025.
Esportazioni in aumento, nel 2024 del 19,0% e nel 2025 del 9,3% contro una diminuzione, su base annua, nel 2023, del 25% (indec.org.ar
). L’Argentina è passata da un deficit della bilancia commerciale pari a 7,94 miliardi di dollari nel 2023 ad un record di surplus di 19 miliardi di dollari nel 2024, superando il precedente record di 16,89 miliardi di dollari del 2009. Nel febbraio 2026 il surplus è di 788 milioni di dollari (indec.org.ar
).
Approvate regole chiare per garantire la libertà di manifestazione nel rispetto della libertà di circolazione, previsto risarcimento diretto dei danni – a carico dei manifestanti e degli organizzatori – causati da degenerazioni delle manifestazioni in atti vandalici e altre forme di violenza contro cose o persone.
Non abolite le università pubbliche ma è iniziato un periodo di audit necessario a controllare e limitare i fondi.
Non ancora cancellato il finanziamento pubblico al cinema ma, aver limitato l’intervento statale al 30% della produzione ha, di fatto, ridotto fortemente il finanziamento pubblico perché il restante 70% deve essere privato.
Tagliati completamente i fondi pubblici all’editoria.
Scudo fiscale, denominato blanqueo (pronuncia blancheo), dei conti detenuti all’estero. Limite di 100.000 $ (Milei avrebbe voluto approvare una norma senza limitazioni di importo ma non è stato possibile per insufficienti numeri in parlamento).
Notevole riduzione della criminalità: -17% in due anni, ovvero 392 vite risparmiate rispetto al 2023. Il numero di furti si è ridotto del 19% in due anni (chequeado.com
). Il tasso di omicidi in Argentina si è ridotto del 13% nel solo 2024: è il dato più basso da quando viene registrato.
Secondo l’indice SAFEST COUNTRIES (Global Peace Index: 2024), l’Argentina è il paese meno pericoloso del Sud America:
· Argentina (47 posición global)
· Uruguay (52 posición global)
· Chile (64 posición global)
· Bolivia (68 posición global)
· Paraguay (74 posición global)
· Perú (99 posición global)
· Ecuador (130 posición global)
· Brasil (131 posición global)
· Venezuela (142 posición global)
· Colombia (146 posición global)
Il governo Milei ha individuato e revocato 1 milione di pensioni di invalidità fraudolente che comportano un risparmio della spesa pubblica tra 1,2 e 2 miliardi di dollari annui.
Il rischio paese è sceso sotto 585 punti ad inizio 2026 (2.900 al momento dell’elezione). Il rischio paese, ovvero Il rischio cui è esposto il capitale investito in bond governativi a 10 anni (legato alla possibilità che circostanze di natura politica o economica si traducano in un mancato rimborso del credito o in una svalutazione dell’investimento effettuato nel paese), è sceso ad 585 punti base (ovvero 5,85% di premio assicurativo contro il fallimento – cds, credit default swap -) da 2.900 punti al momento delle elezioni del 2023.
Moody’s ha migliorato il rating dell’Argentina a lungo termine in valuta estera e locale da Ca a Caa3. L’outlook per il paese è stato anche modificato da stabile a positivo.
Si prevede che il debito pubblico continuerà a diminuire (oltre 150% sul pil nel 2023), attestandosi tra il 40% ed il 56% del PIL nel corso del 2026 (ambito.com
).
L’Argentina guida l’adozione di criptovalute in America Latina.
Il 19% degli argentini utilizza già criptovalute, posizionando il paese come punto di riferimento nell’innovazione finanziaria nella regione (fonte El Intransigente).
il mercato di auto usate ha registrato un record positivo nel 2024: il mese di dicembre è stato il migliore mese degli ultimi trent’anni con un totale di 160.539 unità commerciali scambiate, secondo la Cámara de Comercio Automotor (CCA). È un incremento del 31,56% rispetto al 2023 quando furono venduti 122.044 veicoli.
Nel febbraio del 2025, la vendita di automobili a 0 km è aumentata del 71,3% rispetto al febbraio 2024.
L’Argentina è l’unico paese che ha concesso rifugio a 6 oppositori del dittatore comunista Nicolas Maduro presso la propria ambasciata a Caracas. Inoltre, Milei è l’unico leader mondiale ad aver chiesto un mandato di cattura internazionale alla Corte Penale Internazionale con l’accusa di crimini contro l’umanità per il dittatore comunista venezuelano Nicolas Maduro accusato di migliaia di brogli elettorali, arresti arbitrari, torture indicibili e delitti di oppositori venezuelani, militari compresi.
La Borsa di Buenos Aires ha realizzato, in ARS (Argentine Pesos) ed in Euro, eccezionali performance nei primi 12, 18 e 24 mesi del governo Milei. L’investimento in azioni argentine è stato il migliore al mondo con una performance superiore al 150% nel 2024.
Il valore dei bonos argentini (i bond argentini) sono raddoppiati o pressoché triplicati, a seconda delle scadenze, dal giorno delle elezioni.
Il ministro dell’Economia Luis Caputo ha ricevuto il premio “migliore ministro dell’anno” dalla rivista LatinFinance. Javier Milei lo ha definito, più volte, “miglior ministro del mondo”.
Da aprile 2024, i salari sono aumentati più dell’inflazione, ogni mese (fonte Ministero Economia).
Dall’abrogazione della legge sugli affitti l’offerta è aumentata di oltre il 200% e il calo medio dei prezzi è stato del 38,6% con punte del 63%.
Il governo argentino, ha creato un sito web nel quale i cittadini possono segnalare tutti i disservizi della pubblica amministrazione e, soprattutto, gli ostacoli burocratici alle loro attività.
Le riserve internazionali del Banco Centrale: rispetto all’insediamento di Milei (dicembre 2023, quando le riserve nette erano fortemente negative intorno a -11 miliardi), c’è stato un recupero sostanziale passato da livelli critici sotto i 25-30 miliardi a oltre 44-46 miliardi nei picchi del 2026. Queste riserve forniscono maggiore margine di manovra per la politica monetaria e per far fronte a eventuali shock esterni.
Il 23 dicembre 2024, poche ore prima di festeggiare il Natale 2024, Javier Milei ha celebrato l’eliminazione della tassa PAIS, formalmente chiamata Tassa per un’Argentina Inclusiva e Solidale (PAIS). Questa tassa è stata implementata nel 2019, per un periodo di cinque anni fiscali, ed il governo nazionale non la prorogherà. L’aliquota di questa imposta, applicata su tutte le importazioni di merci, era il 17,5% fino all’estate 2024 quando è stata ridotta al 7,5%.
Curva di Laffer in funzione in Argentina: nonostante la riduzione delle tasse, le entrate fiscali sono aumentate. Secondo i dati dell’ARCA, le entrate tributarie hanno registrato un incremento reale dell’11% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Questo è stato possibile grazie a un forte aumento delle entrate da imposte come l’IVA (+6,7%) e l’imposta sui redditi (+43%).
L’Afip (Administracion Federal de Ingresos Publicos, l’Argenzia delle Entrate argentina) è stata sostituita dall’ARCA, un’organizzazione più semplice e non più dedita alla persecuzione dei contribuenti. Le posizioni dirigenziali sono state ridotte del 45%, le posizioni impiegatizie sono state ridotte del 31%, 3.155 dipendenti pubblici licenziati e tutti gli stipendi ridotti compreso quello del dirigente apicale dell’agenzia.
Sono state liberalizzate le contribuzioni pensionistiche dei lavoratori.
Il 10 aprile 2025 è stata revocata la maggior parte dei controlli sui capitali e sulle valute del paese, rimuovendo le norme che limitano il mercato dei cambi. Tra i provvedimenti è inclusa l’abolizione del cosiddetto “cepo cambiario”, il rigido meccanismo di restrizioni alla compravendita di valuta estera introdotto nel 2011, durante la presidenza di Cristina Fernández de Kirchner.
Tale sistema ha determinato dagli effetti devastanti: i cittadini argentini potevano acquistare una cifra massima di 200$ mensili al tasso ufficiale, rimanendo imprigionati in un doppio regime valutario che ha spinto molte persone verso il mercato nero.
Governo Milei ha attuato un’ ampia deregulation fiscale puntando a far rientrare risparmi in dollari non dichiarati.
L’iniziativa, denominata ‘Piano di Riparazione Storica dei Risparmi degli Argentini’, si basa su una serie di misure che allentano notevolmente i controlli del fisco su acquisti e movimenti interbancari dei contribuenti. “Gli argentini tornano ad essere innocenti fino a che il fisco dimostri il contrario”.
Tra le misure del piano, secondo quanto si legge in un comunicato, figura la abolizione dell’obbligo da parte dei gestori di carte di credito e debito di girare al fisco le informazioni riguardanti le transazioni effettuate; l’abolizione dell’obbligo da parte dei notai di riferire al fisco le operazioni registrate, inclusa la compravendita di immobili; sempre per quanto riguarda la compravendita di proprietà neanche le agenzie immobiliari così come i compratori avranno l’obbligo di dichiarare un acquisto; la segnalazione al fisco di trasferenze bancarie avverrà solo per operazioni superiori ai 50 milioni di pesos (circa 39 mila euro), così come non verranno segnalati prelievi bancari inferiori ai 10 milioni (8.000 euro circa). Il ministro Caputo ha respinto l’ipotesi che un allentamento dei controlli ai movimenti finanziari possa favorire l’ingresso di fondi illeciti affermando che il piano rappresenta “un cambio di regime che mira a restituire la libertà ai risparmi della stragrande maggioranza degli argentini vittime dell’abuso di tasse e normative eccessive”.
L’85% dei giovani ha dichiarato di apprezzare Milei. Secondo un sondaggio internazionale di Morning Consult, Javier Milei è il secondo capo di governo, nel mondo, con il maggiore consenso popolare (61%).
L’Argentina ha realizzato la migliore crescita del Sud America per il 2025. La crescita economica del 2025 è stata del 4,4% (indec.org.ar
)
Le chiavi del successo di Javier Milei, in sintesi sono:
· Forte riduzione dell’inflazione
· Deregolamentazione dell’economia
· Adeguamento della spesa pubblica
· Eliminazione del deficit fiscale