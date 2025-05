Bitcare Forum, successo di pubblico all’evento di Brescia

di LUIGI CORTINOVIS

Il BitCare Forum, che si è svolto ieri a Brescia – presso la sede della Camera di commercio, è l’unica conferenza italiana focalizzata esclusivamente su Bitcoin, senza spazio per altre criptovalute (shitcoin, memecoin, stablecoin, token…) o progetti blockchain generici. L’evento ha riunito esperti, sviluppatori, imprenditori e appassionati per discutere di tecnologia, economia e libertà finanziaria legate a Bitcoin.

Ieri, 10 maggio 2025, si è svolta la terza edizione del BitCare Forum presso la Camera di Commercio di Brescia, confermando il suo ruolo di principale conferenza italiana dedicata esclusivamente a Bitcoin.

L’evento ha offerto un programma ricco e diversificato, articolato in diverse aree tematiche, ospitando talk e panel con esperti come Giacomo Zucco, Francis Pouliot, Martina Granatiero, Guybrush, Marco Argentieri, Davide Cohen, Alekos Filini e Federico Rivi e tanti altri, affrontando temi quali la normativa fiscale, il mining sostenibile e la libertà digitale.

Uno spazio, invece, è stato dedicato a workshop pratici su wallet, privacy e Lightning Network, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per l’adozione di Bitcoin e tecnologie e sviluppi dell’ecosistema e delle tecnologie.

Una novità dell’edizione 2025, ha proposto un’accademia riservata a 100 imprenditori interessati all’uso aziendale di Bitcoin (il cui sviluppo sta crescendo e di cui personaggi come Valerio Dalla Costa sono protagonisti), focalizzandosi su applicazioni pratiche e strategie di integrazione.

Un’area espositiva, il “Bitcoin Bazar” era disponibile per gli oltre mille spettatori intervenuti, per effettuare acquisti in satoshi (la più piccola unità di conto di Bitcoin), promuovendo l’adozione concreta, e pratica, della criptovaluta. Infine, in collaborazione con Bitpolito, sono state possibili esperienze ludico-educative tra videogame e biliardini, rendendo l’apprendimento su Bitcoin più accessibile e coinvolgente.

L’evento, che ha attirato sviluppatori, imprenditori e appassionati ha consolidato Brescia come punto di riferimento italiano per il dibattito su Bitcoin, tecnologia che sta cambiando il futuro economico, sociale, finanziario del mondo intero.