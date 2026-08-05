Bugiardi, stupidi e arroganti: Fauci e il Covid hanno mostrato chi sono i giornalisti

di JB SHURK

Esiste una frustrante contraddizione nel modo in cui le informazioni pubbliche vengono valutate in termini di veridicità fattuale. Per decenni, le principali testate giornalistiche hanno perso costantemente credibilità. Sempre meno americani credono a ciò che il New York Times, la CNN, la NPR o persino l’Associated Press pubblichino resoconti “oggettivi” degli eventi di attualità. Allo stesso tempo, però, descrizioni alternative e contrastanti degli eventi vengono quasi completamente ignorate. Non importa quanto una notizia possa essere avvincente o basata su fonti fattuali, viene in gran parte scartata finché le principali testate giornalistiche non sono disposte a riconoscerne la validità.

Questa fastidiosa situazione è stata messa in evidenza la scorsa settimana, quando il dottor Anthony Fauci si è rifiutato di testimoniare davanti al Senato. Nonostante avesse ottenuto la grazia concessagli da Joe Biden, Fauci si è vigliaccamente avvalso del suo diritto, sancito dal Quinto Emendamento, di non testimoniare contro sé stesso per oltre cento volte (111 per l’esattezza). Con una grazia generale in mano, che presumibilmente gli permette di farla franca per i crimini di massa commessi in passato, avrebbe potuto mettersi nei guai con la giustizia solo non dicendo la verità sotto giuramento durante l’udienza. Una volta che Fauci avesse evitato di commettere nuovamente spergiuro, non ci sarebbe stato alcun rischio per la sua libertà. Il fatto che sia rimasto in silenzio per tutto il tempo ha rivelato una coscienza particolarmente sporca: Fauci non sopportava l’idea di ammettere al mondo di aver detto numerose bugie in passato.

Certo, le bugie di Fauci sono enormi e imperdonabili. Ha mentito sul fatto che il COVID sia nato da una trasmissione interspecie in un mercato di carne all’aperto, anziché da un laboratorio di armi biologiche che modificava i coronavirus a Wuhan, in Cina. Ha mentito sul fatto di non aver parzialmente finanziato la ricerca mortale sul coronavirus in quel laboratorio, come stratagemma per aggirare i divieti normativi americani contro progetti così pericolosi. Ha mentito sulla letalità del COVID, soprattutto per quanto riguarda i giovani e i sani. Ha mentito sull’efficacia delle semplici mascherine per prevenire la trasmissione virale. Ha mentito sulla necessità di chiudere scuole e attività commerciali. Ha mentito sulla necessità di draconiani confinamenti domiciliari. Ha mentito sull’efficacia delle iniezioni sperimentali di mRNA che ha chiamato “vaccini”. Ha mentito sulla comprovata efficacia delle terapie alternative. Ha mentito sull’efficacia dell’immunità naturale.

Le sue bugie sono state colossali e, poiché le principali testate giornalistiche si rifiutavano di mettere in discussione qualsiasi sua affermazione, le sue menzogne sono state le uniche informazioni autorizzate a circolare nella sfera pubblica. I cosiddetti “giornalisti” non solo ripetevano parola per parola ciò che il principale funzionario medico del governo affermava essere vero, ma applaudivano anche le piattaforme dei social media per aver censurato i punti di vista divergenti. I “reporter” del New York Times e della CNN erano affascinati dal prestigio professionale e dall’autorità istituzionale di Fauci. Perché? Perché sono innamorati del proprio prestigio professionale e della propria autorità istituzionale. Adorano la gloria e i riconoscimenti; sono schiavi degli appelli all’autorità; non si curano minimamente della ricerca della verità.

Ecco perché tanti “giornalisti” si sono affrettati a difendere l’onore di Fauci dopo il suo imbarazzante rifiuto di dire la verità. Lawrence O’Donnell di MSNOW ha insistito sul fatto che il disonorevole dottore avesse “fatto di più per questo Paese di… l’intero Senato degli Stati Uniti messo insieme”. Jake Tapper della CNN ha finto di non aver partecipato a cene con Fauci mentre il resto dell’America era in lockdown e isolamento. E l'”analista dei media” della CNN Brian Stelter ha continuato a ignorare come sia Jake Tapper che Dana Bash avessero sviluppato relazioni personali non etiche con Fauci, mentre i “giornalisti” della CNN presentavano le bugie del burocrate della sanità come “verità” indiscutibili.

Se avete bisogno di un promemoria di quanto ipocriti e autoritari fossero i portavoce dei media mainstream durante il Regno della Tirannia del COVID, guardate questo montaggio video di Jake Tapper e altri isterici seminatori di paura che chiedono agli americani di sottomettersi allo stato di polizia del COVID e di fare tutto ciò che Fauci richiede. In quel video, Fauci dice minacciosamente agli americani: “Ora è il momento di fare ciò che vi viene detto”. Più o meno nello stesso periodo, la sedicente esperta medica della CNN, la dottoressa Leana Wen, sosteneva che ai “non vaccinati” non si dovesse “permettere” di uscire di casa.

Quasi un anno dopo che Fauci aveva ammesso privatamente nel suo diario che il COVID non era emerso da un mercato di animali vivi, la NPR diffondeva questa forma di propaganda sui suoi account social: “Un nuovo sondaggio rivela che il 40% degli intervistati crede in una teoria del complotto infondata secondo cui il coronavirus sarebbe stato creato in un laboratorio in Cina. Non c’è alcuna prova a sostegno di questa affermazione. Gli scienziati affermano che il virus è stato trasmesso all’uomo da un’altra specie”. NPR ha mentito. L’origine in laboratorio del COVID non era una “teoria del complotto infondata”. Alla fine del 2019 e all’inizio del 2020 erano disponibili numerose prove a sostegno della teoria secondo cui il virus era sfuggito (inavvertitamente o intenzionalmente, non lo sappiamo ancora) da un laboratorio di agenti patogeni cinese. “Gli scienziati dicono” è solo un pigro appello retorico all’autorità che i veri giornalisti non usano come stampella intellettuale.

Ma la NPR è un’organizzazione di propaganda, non c’entra con l’informazione. I suoi membri sono incapaci di formulare argomentazioni supportate da prove concrete. Dopotutto, è la stessa istituzione che ha insabbiato la storia compromettente del laptop di Hunter Biden durante le elezioni presidenziali del 2020, mentendo: “Non vogliamo perdere tempo con storie che non sono vere storie, e non vogliamo far perdere tempo agli ascoltatori e ai lettori con storie che sono solo pure distrazioni”. Invece, la NPR ha ripetuto a pappagallo le menzogne ​​di cinquantuno propagandisti del Deep State Intelligence che hanno minato le elezioni attribuendo falsamente il laptop di Biden alla “disinformazione russa”. La NPR non ha mai smesso di promuovere la bufala della collusione con la Russia.

Per quanto riguarda il COVID, i cosiddetti “esperti” e i “giornalisti” mainstream si sono sbagliati su tutto. Ciononostante, con un’incredibile miscela di pseudoscienza, ricatto morale e palese ipocrisia, hanno preteso arrogantemente che gli americani credessero a tutto ciò che dicevano. Sei anni dopo, persino dopo che Fauci è stato smascherato come un impostore e un assassino, gli stessi “esperti” e “giornalisti” si rifiutano di ammettere la propria colpevolezza per aver giustificato crimini contro l’umanità e aver calpestato le tutele della Carta dei Diritti per le libertà personali degli americani. E poiché non smettono di difendere le loro menzogne ​​passate, non possiamo davvero superare i crimini commessi contro di noi a causa del COVID. La nostra società è bloccata, avvolta in una narrazione screditata che le nostre “prestigiose istituzioni” si rifiutano di correggere.

Eppure, la campagna di disinformazione sul COVID condotta dai media mainstream è solo un esempio di una guerra dell’informazione su più fronti contro il pubblico. Le principali testate giornalistiche hanno dimostrato di essere incapaci di dire la verità. Distorcono clamorosamente ogni notizia importante e di grande rilevanza.

Questi stessi propagandisti hanno passato anni a dirci che il presidente Trump era una spia russa e che il presidente russo Vladimir Putin aveva truccato le elezioni del 2016. Nonostante la copertura mediatica sensazionalistica che occasionalmente viene riproposta ancora oggi, nessuna delle due notizie era vera. Mentre i portavoce dei media mainstream ipnotizzavano il pubblico con le menzogne, hanno insabbiato tre storie vere e di enorme portata:

(1) La campagna di Hillary Clinton che ha finanziato il Dossier Steele che incastrava Donald Trump come agente russo.

(2) La comunità dell’intelligence americana ha usato il dossier fraudolento di Clinton come pretesto per spiare Donald Trump.

(3) Inoltre, l’amministrazione Obama aveva spiato tutti i candidati repubblicani prima della nomina di Trump.

La stampa istituzionale – i cosiddetti “custodi del Primo Emendamento” – ha ignorato i più grandi scandali politici della nostra epoca. Perché? Perché sostengono completamente Clinton e Obama e farebbero qualsiasi cosa per distruggere il presidente Trump. Questo non è “giornalismo”; questa è guerra dell’informazione.

La bufala della collusione con la Russia e il regno della tirannia del COVID hanno dimostrato, nel loro insieme, quanto siano mostruosamente disonesti i “giornalisti” mainstream. Non c’è nulla di troppo assurdo che non siano disposti a presentare come “verità” se ciò favorisce la loro narrativa politica preferita. Dato questo presupposto, una persona ragionevole dovrebbe presumere che tutto ciò che un membro accreditato della stampa afferma sia una menzogna. Stranamente, alcuni dei nomi più importanti del giornalismo sembrano ancora credere di avere credibilità. Non riesco proprio a capire se i “giornalisti” soffrano più di arroganza o di incurabile idiozia.



QUI L’ARTICOLO ORIGINALE – TRADUZIONE DI ARTURO DOILO