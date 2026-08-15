Da La Habana a New York: l’ignoranza economica dei comunisti è proverbiale

di DAPHNE POSADAS

Il 12 marzo 1962 la Gazzetta Ufficiale pubblicò la Legge 1015 e il governo cubano divenne l’unico fornitore di cibo per la nazione. La legge istituì il Consiglio Nazionale per la Distribuzione delle Forniture, responsabile di decidere quali prodotti sarebbero stati razionati e in quali quantità. Ciò portò alla creazione del famoso libretto delle razioni.

A ogni famiglia veniva assegnato, in base all’indirizzo, un negozio di alimentari (bodega), una macelleria e un punto di distribuzione del latte. Fidel Castro presentò il provvedimento come temporaneo, “necessario finché la situazione del paese fosse rimasta tale”, e lo giustificò come un modo per combattere l’accaparramento e la speculazione.

Sei anni dopo, il 13 marzo 1968, Castro annunciò la cosiddetta “Offensiva Rivoluzionaria “. In soli 16 giorni, lo Stato confiscò più di 55.000 piccole attività commerciali, tra cui 11.878 negozi di alimentari e 3.130 macellerie. I banchi di vendita furono rilevati da amministratori nominati dai Comitati per la Difesa della Rivoluzione. Un terzo di queste attività chiuse poco dopo.

Sono trascorsi sessantaquattro anni e, mentre Cuba affronta una delle peggiori crisi economiche degli ultimi decenni, lo stesso regime ora (solo ora!) riconosce i limiti del suo modello.

Questo mese, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Risoluzione 1626 del Ministero del Commercio Interno, che istituisce i cosiddetti “mercati di quartiere”. Il provvedimento consente che negozi di alimentari, macellerie e altri esercizi gestiti dallo Stato siano gestiti da micro, piccole e medie imprese (MPMI), cooperative, lavoratori autonomi e persino investitori stranieri. Il regime offre incentivi per attrarre questi operatori privati: esenzioni dall’affitto per due anni, agevolazioni fiscali e la possibilità di dedurre da alcuni pagamenti gli investimenti effettuati per la ristrutturazione dei locali. In altre parole, dopo decenni di controllo diretto della distribuzione alimentare, il governo cubano sta iniziando a restituire tale funzione al settore privato, e lo fa perché il modello non ha funzionato.

Ironicamente, mentre Cuba sta iniziando a tornare indietro in quella direzione, New York vuole andare nella direzione opposta. Zohran Mamdani ha proposto che la città gestisca mercati municipali che offrano beni di prima necessità con sconti fino al 30%. L’idea, naturalmente, sembra allettante: se il cibo è caro, perché non far sì che il governo venda cibo a prezzi più bassi?

Il problema è che abbassare artificialmente i prezzi non elimina i costi, li sposta semplicemente. Qualcuno deve pur pagare i locali, i dipendenti, la distribuzione, le scorte e le perdite. Se il prezzo pagato dal consumatore non copre questi costi, la differenza viene coperta da tasse o sussidi. E quando il governo cerca di mantenere i prezzi al di sotto dei costi reali, si ripresentano sempre gli stessi problemi: riduzione dell’offerta, carenze, mercato nero e aumento delle tasse.

Per decenni, Cuba ha cercato di gestire gli acquisti dei suoi cittadini attraverso lo Stato, senza riuscirci in modo efficiente, portando la povertà al 94% attuale!!! Ora, di fronte alla crisi, il regime sta facendo qualcosa che sarebbe stato impensabile decenni fa: sta cercando di affidare nuovamente la gestione degli acquisti alle imprese private.

Quando il governo cerca di sostituire i meccanismi di mercato, non elimina la scarsità, ma tenta solo di gestirla. L’economia non mente e la realtà non può essere falsificata.