Bitcoin in Sardegna, Rossini: “Non solo tecnica, ma anche buone basi economiche”

La Sardegna punto di riferimento per la formazione di figure professionali specializzate in ambito Bitcoin? Nell’isola, per la precisione a Sassari, sta per partire un corso post-diploma biennale specialistico ITS – Istituti Tecnici Superiori – su Bitcoin, mining e sistemi decentralizzati, organizzato dall’ente di formazione ITS Novitas 4.0, col supporto dell’Associazione Bitcoin Sardegna.

Nicola Rossini, presidente dell’Associazione, libertario di vecchia data ed appassionato di tutto ciò che riguarda la difesa delle libertà individuali, ci spera e ci crede:

“La geografia delle iniziative di alto livello su Bitcoin è stata storicamente concentrata nel nord Italia (Milano, Rovereto, Brescia e Torino in primis) ed oltre confine (Lugano). Con il nuovo direttivo dall’associazione stiamo cercando di portare anche nella nostra isola eventi di qualità e progetti di formazione su Bitcoin. Nello specifico, abbiamo lavorato con l’istituto per proporre ai neodiplomati ed a coloro che cercano un percorso di studi innovativo, un corso di alta specializzazione tecnica su tutto ciò che riguarda Bitcoin. L’obiettivo è la creazione di specialisti che poi andranno a lavorare nelle aziende che sviluppano soluzioni nell’ecosistema Bitcoin”.

Il corso partirà a fine novembre e prevede lezioni per 2000 ore e stage in azienda per 800 ore, spalmate nel biennio, nei quali gli studenti affronteranno ed approfondiranno materie come privacy e cybersecurity, progetti open source, programmazione, architettura del sistema Bitcoin, crittografia, mining, energia ed elettrotecnica.

“Una parte importante, soprattutto nella prima annualità, sarà dedicata a far capire agli studenti a cosa serve e da dove nasce quella che noi definiamo la moneta sana e onesta – aggiunge il presidente dell’associazione sarda –. “Dal movimento cypherpunk all’economia austriaca, per approfondire poi la teoria monetaria che sta alla base delle scelte di Satoshi Nakamoto sul protocollo che regola la politica di emissione di Bitcoin. Chi si diplomerà sarà un tecnico, ma con una solida e sana formazione filosofica ed economica libertaria”.

Ad impartire le lezioni di indirizzo saranno docenti che arrivano dalla frizzante community dei bitcoiners italiani.

“Abbiamo preso contatti con tutte le principali realtà divulgative sul tema. Non possiamo spoilerare, per ovvie ragioni di privacy, i nomi dei docenti, ma i ragazzi saranno molto fortunati perché saranno seguiti dai maggiori e più preparati esperti di Bitcoin, oltre ad effettuare i tirocini in aziende all’avanguardia”, conclude Rossini.

L’iscrizione al corso, riservata a soli 20 studenti, è completamente gratuita, e va perfezionata entro e non oltre il 10 novembre. Al termine dei due anni di studi, gli studenti otterranno il diploma di Tecnico Superiore, riconosciuto a livello europeo.