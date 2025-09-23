Radio Liberland: la voce libertaria online che vuole crescere

di MARIETTO CERNEAZ
Nel panorama italiano delle emittenti indipendenti, Radio Liberland è emersa negli ultimi anni come un punto di riferimento per chi cerca contenuti libertari, anarco-capitalisti e anti-statalisti. Non è una radio FM, ma una radio web che sfrutta streaming, podcast e dirette per costruire una comunità attiva, informata e partecipe.
Chi sono e cosa fanno
-
Radio Liberland è stata fondata da Leonardo Facco e Stefano Tonelli, figure già note in ambienti libertari, per dare spazio ad analisi politiche, economiche e culturali che raramente trovano posto nei media mainstream.
-
Il palinsesto è variegato: si ascoltano programmi con interviste, dibattiti, monologhi, recensioni di libri, riflessioni economiche, monetarie, sul liberalismo classico. Quotidianamente, vengono aggiunti podcast e musica. Tra un pezzo serio e l’altro, ci sono anche momenti più leggeri, musica indie o libera (Creative Commons) per accompagnare gli spazi di pausa o introdurre segmenti tematici.
-
È una radio fatta da appassionati, per appassionati, che non teme di parlare di teoria libertaria, di critica allo Stato, di moneta sana, di libertà individuale — temi che risultano marginali o controversi nei media tradizionali e mainstream.
Come ascoltarla
-
È disponibile via streaming sul sito ufficiale di Radio Liberland (www.radioliberland.com).
-
Ha una sezione podcast / archivio dove si possono riascoltare gli episodi già andati in onda. Alcune puntate sono gratuite, altre sono fruibili tramite abbonamento o offerta libera (donazione).
-
Il canale social è per il momento su Telegram (clicca qui). È possibile interagire: domande, commenti, partecipazione come ospiti occasionali; la comunità è coinvolta e verrà spesso sentita nei programmi futuri.
Novità da Ottobre: “Free State of Facco”
Una delle novità annunciate è che da Ottobre, Leonardo Facco lancerà un suo programma live intitolato “Free State of Facco”.
-
Sarà una trasmissione con cadenza regolare, dal vivo, in cui Facco affronterà temi attuali — economia, libertà, politica, moneta, libertarismo puro — dialogando con ospiti e rispondendo a domande in diretta.
-
È un passo di non poco conto, perché un programma live dà maggiore presenza, maggiore possibilità di partecipazione e sensibilizzazione, e rafforza la coerenza della radio come spazio non solo di ascolto, ma di confronto.
Perché ascoltare Radio LIberland?
Radio Liberland rappresenta un’alternativa importante:
-
Per chi non si accontenta dei titoli mediatici: molti media ignorano o banalizzano il libertarismo; qui c’è spazio serio per approfondire.
-
Per chi cerca coerenza: non è un talk show che cambia bandiera ogni stagione; la linea editoriale è chiara e stabile.
-
Per chi vuole strumenti, non slogan: radio, libri, interviste con autori, analisi economiche che richiedono impegno intellettuale.
-
Per costruire comunità, non solo audience: la radio è anche luogo di aggregazione tra libertari, sparsi in Italia, che cercano non solo di essere ascoltati ma di organizzarsi, capire, agire.
- Ovviamente è ancora un bambino in fasce e i limiti non mancano:
-
Portata più ridotta rispetto ai grandi media, per risorse e visibilità.
-
Dipendenza da abbonamenti o donazioni, che può limitare l’accesso.
-
La sfida di mantenere alta la qualità tecnica e contenutistica, soprattutto con programmi live, è sempre presente.
In sintesi, Radio Liberland è più di una radio di nicchia: è un laboratorio di libertà, un luogo dove il libertarismo non è solo parola ma conoscenza, confronto e comunità. Ascoltarla non è solo intrattenimento: è partecipazione e senso di appartenenza. E partecipare, per chi crede nella libertà, è già un atto rivoluzionario.