Radio Liberland: la voce libertaria online che vuole crescere

di MARIETTO CERNEAZ

Nel panorama italiano delle emittenti indipendenti, Radio Liberland è emersa negli ultimi anni come un punto di riferimento per chi cerca contenuti libertari, anarco-capitalisti e anti-statalisti. Non è una radio FM, ma una radio web che sfrutta streaming, podcast e dirette per costruire una comunità attiva, informata e partecipe.

Chi sono e cosa fanno

Radio Liberland è stata fondata da Leonardo Facco e Stefano Tonelli , figure già note in ambienti libertari, per dare spazio ad analisi politiche, economiche e culturali che raramente trovano posto nei media mainstream.

Il palinsesto è variegato: si ascoltano programmi con interviste, dibattiti, monologhi, recensioni di libri, riflessioni economiche, monetarie, sul liberalismo classico. Quotidianamente, vengono aggiunti podcast e musica. Tra un pezzo serio e l’altro, ci sono anche momenti più leggeri, musica indie o libera (Creative Commons) per accompagnare gli spazi di pausa o introdurre segmenti tematici.

È una radio fatta da appassionati, per appassionati, che non teme di parlare di teoria libertaria, di critica allo Stato, di moneta sana, di libertà individuale — temi che risultano marginali o controversi nei media tradizionali e mainstream.

Come ascoltarla

È disponibile via streaming sul sito ufficiale di Radio Liberland ( www.radioliberland.com ).

Ha una sezione podcast / archivio dove si possono riascoltare gli episodi già andati in onda. Alcune puntate sono gratuite, altre sono fruibili tramite abbonamento o offerta libera (donazione).

Il canale social è per il momento su Telegram (clicca qui). È possibile interagire: domande, commenti, partecipazione come ospiti occasionali; la comunità è coinvolta e verrà spesso sentita nei programmi futuri.

Novità da Ottobre: “Free State of Facco”

Una delle novità annunciate è che da Ottobre, Leonardo Facco lancerà un suo programma live intitolato “Free State of Facco”.

Sarà una trasmissione con cadenza regolare, dal vivo, in cui Facco affronterà temi attuali — economia, libertà, politica, moneta, libertarismo puro — dialogando con ospiti e rispondendo a domande in diretta.

È un passo di non poco conto, perché un programma live dà maggiore presenza, maggiore possibilità di partecipazione e sensibilizzazione, e rafforza la coerenza della radio come spazio non solo di ascolto, ma di confronto.

Perché ascoltare Radio LIberland?

Radio Liberland rappresenta un’alternativa importante:

Per chi non si accontenta dei titoli mediatici: molti media ignorano o banalizzano il libertarismo; qui c’è spazio serio per approfondire. Per chi cerca coerenza: non è un talk show che cambia bandiera ogni stagione; la linea editoriale è chiara e stabile. Per chi vuole strumenti, non slogan: radio, libri, interviste con autori, analisi economiche che richiedono impegno intellettuale. Per costruire comunità, non solo audience: la radio è anche luogo di aggregazione tra libertari, sparsi in Italia, che cercano non solo di essere ascoltati ma di organizzarsi, capire, agire. Ovviamente è ancora un bambino in fasce e i limiti non mancano:

Portata più ridotta rispetto ai grandi media, per risorse e visibilità.

Dipendenza da abbonamenti o donazioni, che può limitare l’accesso.

La sfida di mantenere alta la qualità tecnica e contenutistica, soprattutto con programmi live, è sempre presente.

In sintesi, Radio Liberland è più di una radio di nicchia: è un laboratorio di libertà, un luogo dove il libertarismo non è solo parola ma conoscenza, confronto e comunità. Ascoltarla non è solo intrattenimento: è partecipazione e senso di appartenenza. E partecipare, per chi crede nella libertà, è già un atto rivoluzionario.