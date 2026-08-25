Roma, il pane e la moltiplicazione dei parassiti

di LORIS ECCHELI

Nel 73 a.C. Roma disponeva di una distribuzione di grano fortemente sovvenzionata, probabilmente destinata a circa 40.000 cittadini. Nel 58 a.C. Clodio trasformò il sistema rendendo il grano gratuito, provocando una forte espansione della platea dei beneficiari, arrivata secondo le fonti a circa 320.000. Nel 46 a.C. Cesare intervenne con un censimento e ridusse gli iscritti a 150.000. Il sistema, tuttavia, non venne abolito: fu mantenuto e successivamente riorganizzato da Augusto e dagli imperatori.

Quell’espansione di otto volte avvenne in meno di tre decenni, e mostra come gli stati assistenziali crescano effettivamente. Nessun senatore romano si alzò e annunciò un piano per rendere dipendente un terzo della città dal pane del governo. Accadde gradualmente, attraverso la competizione politica. Ogni magistrato che voleva voti espandeva l’idoneità.

Ogni espansione normalizzava la successiva. Il cittadino che una volta considerava il sussidio vergognoso alla fine lo aspettava, poi lo pretendeva, poi si organizzava politicamente per proteggerlo.

Questo è il meccanismo fondamentale che i pensatori del libero mercato hanno identificato in ogni epoca: una volta che crei un programma di trasferimento, crei un elettorato per quel programma. I beneficiari votano. Gli amministratori costruiscono carriere. I mercanti di grano che riforniscono lo stato sviluppano un interesse nel mantenere i contratti in essere.

L’economia politica si blocca. Cesare, per suo merito, ridusse effettivamente le liste a 150.000 attraverso verifiche di controllo.

Fu una delle sue mosse più economicamente coerenti, anche se il Senato lo uccise comunque. I suoi successori lasciarono silenziosamente che i numeri risalissero.

Cosa richiedeva il sussidio? Importazioni massicce di grano dalla Sicilia, dalla Sardegna e dall’Egitto, organizzate attraverso logistica di stato a spese dello stato, finanziate con tassazione e conquista. Quando i ricavi delle conquiste si prosciugarono, l’obbligo rimase. Roma aveva emesso un assegno contro il successo militare futuro, e il successo militare futuro alla fine non arrivò.

La lezione non è complicata.

Distribuisci un beneficio e distribuisci la dipendenza.

Distribuisci la dipendenza e distribuisci il potere politico a chiunque controlli la distribuzione.

Il sussidio del grano non indebolì Roma dall’oggi al domani, ma rese ogni successiva riforma politicamente impossibile.