Transumanesimo: una sfida radicale all’idea stessa di essere umano

di ARTURO DOILO

Negli ultimi anni il termine “transumanesimo” è uscito dai laboratori universitari e dai romanzi di fantascienza per entrare nel dibattito pubblico. Intelligenza artificiale, ingegneria genetica, interfacce cervello-computer, editing del DNA, estensione indefinita della vita e persino la possibilità di trasferire la coscienza umana su supporti digitali non sono più soltanto speculazioni letterarie. Sono diventati obiettivi dichiarati di una parte significativa delle élite tecnologiche contemporanee.

L’articolo pubblicato da Panoplia Prophetica interpreta questo fenomeno non come un semplice sviluppo scientifico, ma come una vera e propria rivoluzione antropologica. La tesi centrale è che il transumanesimo rappresenti una sfida radicale all’idea stessa di essere umano e che dietro la promessa di un miglioramento della condizione umana si nasconda, in realtà, una guerra contro l’uomo così come è stato concepito dalla tradizione occidentale.

L’uomo come progetto incompiuto

Il transumanesimo nasce dalla convinzione che la natura umana non sia un dato da accettare, ma un limite da superare. Come affermano molti teorici del movimento, l’uomo dovrebbe utilizzare la scienza e la tecnologia per trascendere le proprie limitazioni biologiche: malattia, invecchiamento, sofferenza e perfino la morte. Il filosofo transumanista Max More definì il transumanesimo come una filosofia orientata verso una futura condizione “postumana”, mentre altri autori parlano apertamente di “evoluzione autodiretta”.

Per i critici, è proprio qui che emerge il nucleo ideologico del progetto. Se l’uomo viene considerato un semplice materiale biologico modificabile a piacimento, allora non esiste più una natura umana da rispettare. Esiste soltanto una piattaforma da aggiornare.

Dall’umanesimo al postumanesimo

L’articolo osserva come il transumanesimo venga spesso presentato come l’erede dell’Illuminismo e dell’umanesimo classico. I suoi sostenitori parlano di progresso, razionalità, emancipazione e libertà individuale. Ma secondo i critici questa continuità sarebbe solo apparente. L’umanesimo tradizionale poneva l’essere umano al centro della riflessione morale e politica. Il transumanesimo, invece, tende a considerarlo una fase transitoria dell’evoluzione, destinata a essere superata da forme di esistenza ibride tra uomo e macchina.

Il punto d’arrivo non è l’uomo migliore. È qualcosa che non sarà più pienamente umano.

La nuova religione della Silicon Valley

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati nell’articolo riguarda il carattere quasi religioso assunto dal transumanesimo. Molte delle promesse formulate dai suoi sostenitori ricordano infatti le grandi aspirazioni spirituali dell’umanità:

la sconfitta della morte;

la conquista dell’immortalità;

l’eliminazione della sofferenza;

l’accesso a una conoscenza superiore;

la trasformazione radicale della condizione umana.

La differenza è che ciò che le religioni affidavano alla trascendenza viene ora affidato alla tecnologia. L’immortalità non sarebbe più un dono divino ma il risultato di algoritmi, biotecnologie e nanotecnologie. La salvezza non passerebbe più attraverso la dimensione spirituale ma attraverso laboratori, server e piattaforme digitali.

Il sogno dell’immortalità tecnica

Tra i temi centrali del pensiero transumanista figura la lotta contro l’invecchiamento. Autori come Aubrey de Grey sostengono che l’invecchiamento sia una malattia curabile e che la medicina futura possa consentire estensioni della vita oggi considerate impensabili. Alcuni ambienti transumanisti guardano persino alla crioconservazione e alla possibilità di trasferire la mente umana su supporti artificiali. L’articolo di Lisan al-Ghaib vede in queste aspirazioni una forma di ribellione contro il limite umano.

Non si tratterebbe più di curare le malattie o migliorare la qualità della vita, ma di eliminare ogni forma di finitezza. E proprio questa pretesa di abolire il limite costituirebbe, secondo l’autore, il cuore prometeico del transumanesimo.

L’intelligenza artificiale e la fine dell’uomo?

Un altro elemento centrale riguarda il rapporto con l’intelligenza artificiale. Molti teorici transumanisti prevedono l’arrivo della cosiddetta “singolarità tecnologica”, il momento in cui le macchine supereranno l’intelligenza umana e inaugureranno una nuova fase della storia. Per alcuni si tratta di una prospettiva entusiasmante. Per i critici, invece, emerge una domanda inquietante: se l’intelligenza artificiale dovesse davvero superare l’uomo in ogni ambito, quale sarebbe il ruolo dell’essere umano?

La tecnologia nascerebbe per servire l’uomo. Il transumanesimo rischierebbe invece di trasformare l’uomo in un accessorio della tecnologia.

La critica filosofica

L’articolo richiama implicitamente una lunga tradizione di pensatori che hanno denunciato il rischio di una civiltà dominata esclusivamente dalla tecnica. Da Martin Heidegger a Jacques Ellul, fino a numerosi autori contemporanei, la critica non riguarda la tecnologia in sé, ma la sua trasformazione in criterio assoluto.

Quando ogni problema umano viene ridotto a un problema tecnico, l’uomo stesso finisce per essere considerato un oggetto tecnologico. In questa prospettiva, il corpo diventa una macchina da ottimizzare, la mente un software da aggiornare e la persona una struttura modificabile a piacimento.

La domanda fondamentale posta dall’articolo è semplice: che cosa significa essere umani?

Se la risposta coincide soltanto con un insieme di funzioni biologiche migliorabili, allora il progetto transumanista appare coerente. Ma se l’essere umano possiede una dignità intrinseca che non dipende dalla sua efficienza, dalla sua produttività o dalle sue prestazioni cognitive, allora il progetto cambia completamente significato. Non si tratta più di migliorare l’uomo. Si tratta di sostituirlo.

Una battaglia culturale del XXI secolo

Al di là delle valutazioni specifiche, il merito dell’articolo consiste nel ricordare che il dibattito sul transumanesimo non è semplicemente scientifico. È filosofico, politico e sicuramente anche spirituale.

Le questioni in gioco non riguardano soltanto ciò che la tecnologia può fare. Riguardano ciò che dovrebbe fare. E soprattutto riguardano il tipo di civiltà che intendiamo costruire. Per i sostenitori del transumanesimo, il futuro appartiene all’uomo aumentato, potenziato e infine trasformato. Per i suoi critici, invece, il vero rischio consiste nel dimenticare che la tecnologia dovrebbe rimanere uno strumento al servizio dell’uomo e non diventare il mezzo attraverso cui l’uomo rinuncia alla propria stessa umanità.

In questo senso, la controversia sul transumanesimo potrebbe rivelarsi una delle grandi battaglie culturali del XXI secolo: non una disputa sul futuro delle macchine, ma una disputa sul futuro dell’uomo.